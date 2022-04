Les supporters toulousains auront sûrement quelques souvenirs qui remonteront à la surface dans quelques semaines. À l’issue de la saison, Maxime Médard va raccrocher les crampons après dix-huit saisons de bons et loyaux services à Toulouse. De ce fait, l’aventure toulousaine prendra fin dans quelques semaines pour l’arrière tricolore, reste à savoir quand… Dans ses paroles, le joueur de 35 ans espère en finir le plus tard possible avec les terrains du Top 14. Cela pourrait être le 24 juin, soir de la prochaine finale au Stade de France ou alors le 5 juin, date de la dernière journée de championnat, si Toulouse ne se qualifie pas pour les phases finales.

Et la saison prochaine alors ? Que les supporters haut-garonnais se rassurent, le numéro quinze de Toulouse devrait être bien porté dans les prochains mois. En premier lieu, on pense bien évidemment à Thomas Ramos. Depuis quelques saisons déjà, l'ancien Columérin s’est imposé comme le titulaire au poste chez les doubles champions de France en titre, reléguant parfois Maxime Médard en simple remplaçant de luxe.

Malgré tout, cette saison, de par les doublons et d’autres gestions d’effectif, Maxime Médard a pris part à quinze matchs de Top 14, c’est deux de plus que Thomas Ramos.

Jaminet va débarquer, Capuozzo devrait suivre

Thomas Ramos ne sera pas le seul pour couvrir le poste d’arrière la saison prochaine du côté de Toulouse, loin de là. La pelouse du Stade Ernest-Wallon ne verra plus les crampons de Maxime Médard mais découvrira ceux de Melvyn Jaminet. L’arrière perpignanais a officialisé il y a quelques semaines son arrivée dans la ville rose. Une international se retire, un autre arrive concurrencer Thomas Ramos pour couvrir le second rideau des troupes d’Ugo Mola.

En plus du Catalan, les supporters toulousains devraient pouvoir admirer la vitesse d’Ange Capuozzo la saison prochaine. Le Grenoblois, révélation du dernier Tournoi des 6 Nations avec l'Italie, peut couvrir le poste d’ailier mais surtout d’arrière. Si tout se ficelle bien, le Stade toulousain pourra donc compter sur un trio Ramos-Jaminet-Capuozzo dans les prochains mois. De quoi rapidement remplacer Maxime Médard dans l’effectif rouge et noir, faute de le faire oublier…

Top 14 - Melvyn Jaminet (Perpignan)Icon Sport

Les doublons, un problème encore plus d’actualité ?

Ces dernières saisons, Maxime Médard avait un mérite, souvent loué par Ugo Mola et l’ensemble de son staff. Pas sélectionné avec les Bleus depuis le Mondial 2019, l’arrière était, sauf blessure, toujours disponible pour revêtir la tunique toulousaine en championnat. Cette saison encore, l’international aux 63 sélections aura rendu bon nombre de services quand la ligne arrière haut-garonnaise s’est retrouvée décimée. Pendant que Romain Ntamack, Thomas Ramos ou encore Matthis Lebel bataillaient en bleu, lui faisait office de "papa" derrière, guidant au mieux une jeunesse qui a encore tout à apprendre.

La saison prochaine, Maxime Médard ne sera plus là, et cela pourrait être un léger problème pour Ugo Mola. En effet, si l’on se fie aux dernières tendances, il se pourrait bien que les deux recrues, Melvyn Jaminet et Ange Capuozzo soient retenues avec leur sélection respective, sans oublier Thomas Ramos qui peut prendre place sur le banc tricolore. De ce fait, la problématique du numéro quinze pourrait rapidement se poser, mais le staff haut-garonnais a le temps de voir venir.