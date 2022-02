Vous avez pris la parole devant vos joueurs lundi. Ont-ils conscience de l’urgence dans laquelle se trouve le club ?

Oui, je le crois. La prise de conscience doit être à la fois individuelle et collective. Quand on a 40 joueurs et 15 membres du staff, c’est toujours difficile de distinguer des courants de pensée. Je crois que Cheslin a dit que j’avais remobilisé les joueurs. Je pense que le message a été reçu d’une manière positive. La situation est inhabituelle et très préjudiciable pour le club, pour son public et son image. On ne peut pas continuer comme ça. Donc oui, il y a eu une prise de conscience. On le voit également avec l’engagement mis à l’entraînement. On a aussi des facteurs positifs avec des joueurs importants qui sont sur le chemin du retour. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne.

Comment expliquez-vous que le RCT se retrouve lanterne rouge du Top 14 ?

Il y a un enchaînement de facteurs qui nous fait dire que même si on était mieux classé, le début de saison serait quand même raté. On a loupé les marches du Stade Français et du Castres Olympique. Mais ces résultats viennent ponctuer une période où l’on ne joue pas pendant quasiment deux mois. C’est difficile de s’entraîner sans jouer. Par rapport à des joueurs en reprise, c’est devenu un facteur négatif. Il n’y avait pas de perspective. Il n’y avait pas une démobilisation, mais les esprits et les corps ne sont pas formatés pour ne pas jouer. Cela nous a sûrement plus atteint que les autres équipes. On est l’équipe qui a le plus de matchs de retard. Ça fait aussi une différence.

En parlant de Mignoni, il est disponible. Est-ce que son profil vous intéresse ?

Ça pourrait (sourire). Il y a quelque chose d’incroyablement excitant qui pourrait être fait pour le club. Ce n’est pas seulement dans l’optique de la gestion de l’équipe professionnelle. Nous sommes le seul club du quart sud-est hormis Aix-en-Provence. J’avais un plan et d’un coup, je sens qu’il y a une opportunité à saisir. Sur le cas de Pierre Mignoni, ça m’intéresse et ça nous intéresse en tant que club. Si ça se fait, nous serions contents de l’annoncer. Ça concerne lui, ça concerne Franck, ça concerne le club et moi-même. On renforcera certaines positions également dans le staff à l’intersaison. On garde un peu le secret. Mon rôle est de réunir les meilleures compétences et de les faire travailler ensemble.

Malgré l’urgence, on sent toujours votre volonté de voir à long terme…

Notre action est complètement tournée vers la saison prochaine. On prend en compte des éléments. On doit être beaucoup moins dépendant de blessures et d’internationaux. Les blessures ne se contrôlent pas. On essaie de réduire le nombre de joueurs non JIFF. Aujourd’hui, ils peuvent être des forces comme des handicaps. Pour me comprendre, il faut toujours penser à long terme. Je suis toujours dans une démarche d’avenir. Vous verrez beaucoup de choses dans cette démarche de progrès, à tous les niveaux.