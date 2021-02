Presque 36 ans, 17 saisons au plus haut niveau du rugby français et tout proche des 3 000 points inscrits en carrière, le CV de Jonathan Wisniewski a de quoi imposer le respect. Le joueur passé par Grenoble, le Racing 92 - où il a évolué pendant sept saisons - ou encore Colomiers et Castres plus tôt dans sa carrière raccrochera bel et bien les crampons à la fin de cet exercice 2020-2021. Mais ce n'était pas un secret, pour lui comme pour son manager au LOU PIerre Mignoni : "C’était convenu depuis longtemps avec Pierre Mignoni, et je n’ai jamais envisagé de le remettre en question. Il y a deux ans, je m’étais déjà posé la question car j’avais connu quelques pépins physiques" affirme-t-il.

Celui qui commence à ressentir "de la lassitude, de l’usure, de la fatigue" pense "avoir fait le tour de la question, alors maintenant, place aux jeunes !". Une jeunesse symbolisée dans son club par Léo Berdeu, lui aussi demi d'ouverture et qui semble promis à un bel avenir au plus haut niveau après un passage très convaincant à Agen notamment.

Pourtant, jeune, le petit Jonathan Wisniewski n'en menait pas large avec ses 1m80 et ses 70 kilos sur la balance lorsqu'il arriva au Stade toulousain à 19 ans. Ses détracteurs ont été sa "deuxième source de motivation, toute ma vie. Quand j’avais 16 ans et que j’étais au centre de pré-formation à Castres, à la fin d’un repas, les plus anciens avaient lancé un jeu qui consistait à deviner à quel niveau chacun d’entre nous aurait la chance de jouer. Quand est venu mon tour, ils m’ont dit : "ouais, techniquement t’es pas mal, mais niveau physique, tu es juste… Tu devrais jouer en Fédérale 2, guère plus.""

Cet inaccessible XV de France

Jonathan Wisniewski a donc fait taire les doutes en réalisant une carrière très solide au niveau national et il aurait même pu briller à l'international. Pourtant, les occasions étaient là comme il l'affirme : "En 2010, Marc Lièvremont m’avait dit que j’affronterais les Fidji en novembre, et je me pète à Agen la semaine avant le rassemblement. Avec Philippe Saint-André, je devais rejoindre le groupe pour préparer le Tournoi 2012 et je me blesse encore le week-end avant, à Clermont. Puis, avec Guy Novès, je devais faire une tournée en Argentine en 2016, mais ils ont préféré sélectionner au dernier moment François Trinh-Duc qui venait d’être éliminé avec son club…"

Plusieurs coups du sort qui lui seront défavorables et qui feront du XV de France et des Bleus ce qu'il appelle son "plafond de verre". Mais celui qui va donc disputer ses derniers mois de compétition avec le LOU le clame : "Je n’ai pas d’amertume par rapport à ça".