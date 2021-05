Les Tarnais devaient l’emporter à Amédée-Domenech pour espérer encore se qualifier à l’issue de la dernière journée la semaine prochaine. Ce fut chose faite. Les Corréziens n’avaient besoin que d’un point pour se maintenir mathématiquement. Avec ce bonus défensif, c’est réussi.

Ce match, en guise de match de boxe a vu les adversaires se rendre coups pour coups. Par deux fois, Nakosi a mis un pied en touche empêchant au CO de marquer les premiers essais. Et ce sont les Cabistes qui ont marqué le premier essai après une faute tarnaise et une pénal'touche sur les 7m. Le maul s’est formé sur Hirèche avant que les avants prennent le relais en force avec avantage en cours. Adler en force a ensuite pu marquer ce premier essai avec un coéquipier au soutien. Le score a donc été de 16-9 à la pause après un carton jaune à Botitu pour croche-pied et une blessure au genou d’Hervé qui ne lui permettra pas de reprendre.

Sitôt la reprise, les joueurs de Broncan ont davantage pris les choses en main, imposant une longue possession les amenant à être dangereux devant la ligne d'essai avec avantage. Bien qu’à 14 contre 15, sous les poteaux, c’est Tyler Ardron qui a été lancé en force pour marquer l’essai du come-back à 16-16.

Alors que par deux fois dans les 22m, les Noir et Blanc ont perdu des munitions importantes, sur une touche de Brive sur les 40m corréziens, la balle a été perdue en fond d'alignement et récupérée par Jelonch qui a accéléré, servant l'entrant Vaipulu d'une chistera. Ce dernier a été marquer sous les poteaux. Suite à une mêlée à 5m à droite à l'heure de jeu, Vaipulu est parti au près à droite et a servis Palis pour marquer en coin. Avec 30-16 pour les joueurs de la Montagne Noire, on pensait l’essentiel acquis.

L’oreille à Bayonne la semaine prochaine

Mais plutôt que d’entrevoir un bonus offensif, les Tarnais se sont efforcés de conserver la victoire après un essai de Brive. Sur une attaque classique des trois-quarts brivistes de la gauche vers la droite, Muller a bien négocié un deux contre un en bout d'aile pour envoyer Douglas marquer sur la droite.

Le suspense a été intense quand Muller a vite joué une pénalité à la main vers la droite, reprenant ensuite l'axe où il a trouvé du soutien. Le jeu a pu se poursuivre avec un relais de Blanc et une passe vers Lee qui est allé marquer en coin. Mais la transformation du match nul a été manquée quand Urdapilleta a passé une ultime pénalité faisant suite à une tentative de relance des Coujoux de leurs 22m.

Avec ce 33-28, c’est une 6e victoire à l'extérieur du CO qui, le weekend prochain, recevra Toulon en guise de faux huitième de finale, avec une oreille du côté de Bayonne qui recevra le Stade Français. Brive peut être soulagé de son maintien grâce à ce bonus défensif récupéré au forceps.