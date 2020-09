"C'est une décision qui nous semble parfaitement raisonnable compte tenu de l'état de santé de beaucoup de nos joueurs. Le club a été durement impacté par le Covid-19, beaucoup de joueurs ont été contaminés et malheureusement, certains d'entre eux ont développé des lésions pulmonaires. Ces joueurs ont dû observer une phase de repos supérieure à trois semaines ce qui, compte-tenu de la proximité de la rencontre face à l'UBB, rendait leur participation très hypothétique et surtout risquée."

"La période qu'on traverse est difficile. […] Comprenez la position du club par rapport à la santé des joueurs, aux enjeux sur une saison qui sera longue et pendant laquelle ils vont devoir donner beaucoup d'énergie pour porter nos couleurs avec beaucoup plus de résultats et de fierté que la saison passée."