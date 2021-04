Lyon - Clermont

L'Auvergne-Rhône-Alpes est à l'honneur pour ce duel entre Lyonnais et Clermontois. Bien classées, les deux équipes visent une qualification pour les phases finales en fin de saison. Lyon doit se relever après le lourd revers subit à La Rochelle la semaine dernière. Clermont avait lui vu son derby face à Brive reporté. Entre donc des Auvergnats veulent assurer leur place dans le Top 6 et des Lyonnais qui veulent se rassurer et progresser au classement, le match promet...

Notre pronostic : victoire de Lyon, bonus défensif pour Clermont

Stade français - Pau

Le Stade français veut encore y croire. En cas de victoire contre Pau ce samedi, les hommes de Gonzalo Quesada pourraient revenir proche des places qualificatives. Les Stadistes restent sur une défaite à domicile en championnat contre Clermont. Pau de son côté est revenu dans la course au maintien après son succès contre Bayonne la semaine passée. Si les Palois veulent éviter la 13e place, synonyme de barrage, ils seraient inspirés de faire un coup à Jean-Bouin. Alors, prêts pour un gros coup ?

Notre pronostic : victoire du Stade français

Stade toulousain - Racing 92

Le choc de cette 22e journée. Le leader toulousain reçoit le troisième du classement, le Racing 92 à Ernest-Wallon. Après avoir fait tourner la semaine dernière, Ugo Mola devrait aligner la grosse équipe contre les Franciliens. En cas de défaite, les Ciel et Blanc laisseraient La Rochelle et ces mêmes toulousains prendre le large en tête du Top 14. Dans un match qui s'annonce serré, la fraîcheur physique pourrait faire la différence.

Notre pronostic : victoire toulousaine à domicile

UBB - Montpellier

Décalé à dimanche et encore menacé, la rencontre entre Bordeaux-Bègles et Montpellier pourrait tout de même se jouer. Les Girondins ont traversé un épisode Covid ces deux dernières semaines et arrivent un peu à court de rythme face aux Montpelliérains. Le MHR de son côté n'a pas eu de cas, mais n'a tout de même pas pu jouer son match contre Toulon. Les Montpelliérains ont vu Pau revenir au classement et veulent se donner de l'air.

Notre pronostic : succès de Montpellier, bonus défensif pour l'UBB