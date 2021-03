Avec 392 matches, Jean Bouilhou est le joueur qui a le plus porté le maillot rouge et noir (de 1999 à 2013). Ses 3 Coupes d’Europe et 4 Brennus en tant que joueur, plus un titre de champion de France 2019 (en titre) en tant qu’entraîneur font oublier ses deux capes en équipe de France. Voilà pour le CV de celui dont le poids des années a camouflé la fameuse mèche blanche et qui a déjà été entraîneur toulousain en charge de la touche de 2016 à 2019.

Ensuite, il y a eu Sapiac. A l’instar de Thomas Ramos dont le prêt en Pro D2 à Colomiers a fait office de déclic, Jean Bouilhou est devenu coach en binôme à Montauban de 2019 à 2020, pour le premier prêt d’un entraîneur dans le monde pro. Il se souvient. "La culture du jeu d’avant à Montauban et en Pro D2 est très présente. Je me suis régalé avec des joueurs très demandeurs mais aussi à observer d’autres équipes et d’autres coaches assez créatifs. C’est une bonne école d’apprentissage pour les entraîneurs. J’en suis ressorti avec un peu plus d’expérience et de confiance, que j’ai pu mettre au profit de notre façon de travailler ici à Toulouse avec Ugo."

Ugo Mola : "Toujours agréable de bosser avec lui"

Il est revenu en début de cette saison 2020-2021 dans le club haut-garonnais après avoir terminé en 2016 sa carrière de joueur dans son club formateur palois. Afin de remplacer l’ancien adjoint et coach des avants Régis Sonnes, le Stade Toulousain a promu ce grand calme en responsable des gros, Clément Poitrenaud étant entraîneur des trois-quarts.

Faisant justement partie de la fameuse génération Poitrenaud, Michalak et Jeanjean, champions 2001, il a retrouvé dans le staff actuel le premier cité mais aussi un autre ancien coéquipier en la personne de Virgile Lacombe qui l’accompagne pour les avants. Ainsi que toutes ses habitudes. Complicité garantie. Le talonneur international Julien Marchand est justement une figure de proue sur les touches et mêlées. "On avait déjà l’habitude de travailler avec lui. Sa méthode est différente de celle de Régis Sonnes mais ils ont en commun de vouloir que l’on soit toujours très précis en touche et dans tout ce que l’on fait devant."

Alors que le mode de coaching se veut transversal dans la Ville rose, les membres du staff peuvent être amenés à entraîner des joueurs qui ne sont pas sous leur férule habituellement. Pas de problème pour l’ancien flanker joueur de ballons et capitaine, spécialiste des touches et du lien avants – trois-quarts qui a l’habitude de se trouver aux côtés du manager Ugo Mola durant les matches en bord de touche. Ce dernier justement apprécie son profil. "Jean connaît très bien la maison. Il a une réelle légitimité. S’exposer en Pro D2 avec des problématiques différentes lui a fait beaucoup de bien. Je l’ai trouvé plus aguerri et c’est toujours agréable de bosser avec lui."

L’anecdote de la Saab

Palois de naissance, ancien basketteur et ingénieur de formation à l’INSA Toulouse, ce Béarnais offre une personnalité surprenante et attachante dans ce rugby professionnel. Posé, détaché, à l’écoute et curieux de tout, son regard à la Richard Gere s’illumine lors de conversations riches, notamment quand il est question de voyages, d’aviation, d’amis, de poker, de montagne, d’océan ou de ses deux filles. Décrit par certains proches comme un tantinet rêveur, voir dans les nuages pour certains domaines, il sait aussi en jouer. Cela n’empêche pas une extrême rigueur dans sa spécialité et une forme de sérénité dans ce rugby pro chronophage et stressant.

Rayon anecdote, cela ne l’a pas empêché non plus d’avoir un temps préféré sa bonne vieille Saab à la voiture officielle de l’un des partenaires. Fous-rires garantis sur le parking d’Ernest-Wallon. Estampillé joueur de club par excellence à l’époque, il a su tutoyer son excellence avec régularité et sang-froid en rendant ses talents de joueur indispensables. C’est tout ce package que Jean Bouilhou transmet dorénavant, avec sa patte si singulière.