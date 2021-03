Grâce notamment à sa victoire sur la pelouse de La Rochelle il y a un mois jour pour jour, dans le duel au sommet du Top 14, le Stade toulousain s’était construit un matelas confortable en tête du classement. Sept points d’avance sur le club maritime et sur le Racing 92 avant cette 20e journée, donc forcément au moins un droit à l’erreur. Les hommes d’Ugo Mola l’ont laissé filer ce samedi en s’inclinant à domicile face à Montpellier (16-29). "C’est un jour à oublier, avoue ce dernier. La qualité de Montpellier nous a posé des problèmes mais, quand on n’est pas en mesure de mettre de la vitesse, on devient ordinaires. Là, on a vu un Stade toulousain très ordinaire. On a grillé un joker qu’on avait en championnat. […] Ce qui m’embête, c’est de perdre ce match avec pas grand-chose. Il y a eu quelques fulgurances après lesquelles on se dit "allez, c’est parti". Puis un ballon tombé, une faute de main, un mauvais timing… On a été très approximatifs. » Ce qui fait dire au capitaine Yoann Huget : "On a montré une image un peu embarrassante." Des mots durs, comme ceux de François Cros : "On n’a pas été dignes de notre club. On a manqué de beaucoup de choses, dont l’humilité."

Guitoune gravement touché à un genou

Clairement, les Rouge et Noir ont été battus dans les zones de combat. "On a été pris sur l’engagement, un peu sur le secteur aérien et beaucoup sur le jeu au sol, peste Cros. Ça nous pendait au nez depuis un moment, c’est fait." "Le jeu au sol détermine souvent l’état d’esprit, renchérit Mola. Je vous rassure, il n’y a pas beaucoup de points de suture chez nous et je ne suis pas sûr que les joueurs soient très mâchés. […] Je ne veux pas employer de mots que je pourrais regretter mais chacun d’entre nous peut se regarder dans un miroir. Nous n’avons pas assumé le statut du club, moi le premier. Nous sommes tous passés à côté." Et le manager de croire que les esprits stadistes étaient déjà et trop tôt tournés vers le huitième de finale de Champions Cup au Munster le week-end prochain. "J’ose espérer que c’était ça", indique Huget. Là où une énorme bataille attend Toulouse, notamment dans… le jeu au sol. "Merci aux Montpelliérains pour cette piqûre de rappel", sourit amèrement l’ailier. Un match pour lequel le dernier champion de France sera privé de Sofiane Guitoune qui s’est sérieusement blessé à un genou. "Je suis déçu mais surtout inquiet car on laisse encore des plumes dans nos lignes arrières avec la perte de Sofiane, qui semble grave, note Mola. C’est ennuyant quand on voit le nombre de centres et de trois-quarts qu’on a actuellement." Référence aux absences de Mallia, Fouyssac, Ramos, Bonneval ou Tauzin. Une journée à oublier, définitivement, ou à apprendre.