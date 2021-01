Après avoir été touché par le Covid dans votre effectif, vous êtes maintenant une victime collatérale avec le report du match contre Agen, qui compte des cas dans son équipe...

Si on ne peut pas pratiquer le rugby, si on ne peut pas avoir une saison normale, il faut revoir le schéma du championnat. On ne peut pas continuer à être pénalisés en permanence. Ça ne correspond pas du tout à une saison normale de Top 14. Nous sommes une équipe qui joue le maintien. Les aléas comme ça nous pénalisent énormément et ce n’est pas possible. On monte de Pro D2, c’est très compliqué. On vit un premier Covid et là, la deuxième année, on se retrouve avec trois semaines de fermeture, deux matchs en un mois et demi. On va à La Rochelle, on blesse cinq joueurs suite au manque d’entraînement.

Là, on aurait dû jouer contre Agen, on ne peut pas et on va aller à Castres avec une nouvelle interruption de quinze jours. Il n’y a plus aucune équité sportive. Il faut se mettre autour de la table et que les responsables prennent les décisions. Est-ce qu’on ne fait pas de descente ? Est-ce qu’on fait un Top 16 la saison prochaine pour permettre aux équipes de Pro D2 de monter et surtout, nous, de faire deux recettes supplémentaires pour permettre de pallier aux problématiques financières ? Je ne vois plus du tout comment on va pouvoir s’en sortir.

Que préconisez-vous ?

Vu les problèmes économiques du rugby français, on doit discuter sur une formule Top 16 et Top 18. Il faut laisser monter les équipes de Pro D2 et retrouver un équilibre financier en faisant des rencontres supplémentaires. Si demain, nous avons deux matchs en plus, c’est peut-être entre 500 et 600 000 euros de plus de recettes. Oui, la répartition des droits télés sera peut-être amoindrie, mais il faut discuter avec les diffuseurs parce qu’on leur donnera ainsi plus de matchs. Et surtout, ça nous permet, quelque part d'être serein et de ne pas vivre ce qu’on vit là. Là, ce n’est plus possible. Il n’y a plus aucune équité concernant l’Aviron Bayonnais. On a été contaminés, on n’y peut rien, c'est à cause des Anglais. On nous ferme le stade deux semaines. On nous fait jouer un match contre Pau qui est crucial après un mois d’arrêt. On nous fait aller à La Rochelle avec des joueurs hors forme physiquement. On blesse 5 joueurs titulaires. On ne peut plus continuer comme ça.