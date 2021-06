Pour un point, le CO ne se qualifie pas pour la phase finale, malgré une victoire bonifiée face à Toulon. Avez-vous des regrets ?

Il n'y a pas de regrets à avoir. Quand on prend le bonus offensif contre une telle équipe, le boulot a été fait. Quand j'ai vu hier soir (vendredi soir, N.D.L.R.) la composition de l'équipe alignée par Toulon, j'étais quand même très inquiet. Si, hier soir, quelqu'un m'avait dit qu'on allait gagner ce match avec le bonus offensif, j'aurais répondu à cette personne q'elle ne comprend rien au rugby. On est menés rapidement 17 à 0 et on fini avec le bonus offensif dans la poche. Cela résume la qualité de notre groupe. On est premiers au classement de 2021, mais une saison ne dure pas six mois.

Quelles sont ses qualités, à ce groupe ?

Ce n'est pas un groupe pénible. C'est un groupe plein d'abnégation, qui travaille beaucoup, mû par la solidarité et toutes les valeurs que l'on défend ici. Il représente notre rugby, un rugby de terroir, certes, mais un rugby qui aujourd'hui est aux portes de la qualification. La marche était peut-être un peu trop haute pour nous cette année …

Pourquoi ?

Lorsque je regarde les six équipes qui finissent devant nous, ce sont six formations très solides avec de très grands joueurs, des budgets très élevés …

Qu'avez-vous dit aux joueurs, au sortir du match ?

Que je regrettais qu'Anthony (Jelonch, N.D.L.R.) et Ma'ama (Vaipulu), qui sont les deux partants du groupe qui a joué ce soir, nous quittent. Je leur ai aussi dit que la saison prochaine allait être très dure, avec une tournée en Australie, des Jeux Olympiques, des tournois de rugby à VII au mois d'août. Il faudra enchaîner après une saison très éprouvante pour la santé des joueurs, avec une compétition où nous avons passé douze mois sur le pont. Nos étrangers ne sont pas retournés chez eux depuis seize mois. Je crains beaucoup la reprise de septembre.

Avez-vous eu peur de prendre une correction, lorsque les Toulonnais menaient 17-0 après 20 minutes de jeu ?

Le premier essai (de Carbonel) est encaissé sur un contre, pour moi. Le deuxième (celui d'Etzebeth), est très bien mené. Mais dans le jeu, je sentais que nous étions présents et que nous rivalisions. Les mecs se trouvaient, étaient réactifs. Quand on a réussi à inscrire notre premier essai, je trouve que l'on a mis la main sur le ballon et que nous avons globalement bien contrôlé la suite.

En produisant un rugby attrayant …

Cela fait quelque temps, je trouve, que l'on se fait plaisir sur le terrain, que les joueurs s'expriment, que notre rugby offensif paye. Techniquement, les joueurs ont passé un cap. David Darricarrère fait beaucoup travailler la technique aux trois-quarts et cela se ressent sur tout le groupe

Quelle est la suite de votre programme ?

Nous allons rester sur Castres pour nous soumettre au protocole de la LNR. Nous devrons passer trois tests PCR lundi, mercredi et vendredi avant de pouvoir partir en congés. Je vais regarder avec attention les barrages et l'access-match entre Biarritz et Bayonne. Ce soir, je suis content de ne pas jouer ce match. Le 22 décembre, lorsque l'on a perdu contre Brive à domicile, il n'y avait pas grand-monde en salle de presse et nous étions en position de jouer ce match. Je ne l'oublie pas. Nous allons pouvoir travailler dans la stabilité désormais, avec seulement deux départs parmi le groupe titulaire. Je perds un Gersois (Anthony Jelonch), mais j'en récupère un autre (Pierre Aguillon), c'est important de toujours avoir un Gersois ! (rires)