Véritable ascenseur émotionnel ce soir sur la côte basque. Il y a d'abord eu ce Vino Griego entonné à capella par le public au moment de l'entrée des joueurs, le premier de l'année avec son lot de frissons. Et puis, il y a eu cette rencontre à suspense entre des Parisiens en quête d'un top 6 et des Bayonnais à la poursuite d'un maintien.

Le premier acte était compliqué pour les joueurs de Yannick Bru qui étaient bousculés en conquête (3 touches perdues, 2 coups franc et 1 pénalité en mêlée) et perdaient leur demi de mêlée, Michaël Ruru, sérieusement touché au genou (14e). Repliés en défense sous les assauts parisiens, ce sont tout de même les Bayonnais qui menaient à la pause (9-3) grâce au sans-faute au pied de Germain. Terriblement imprécis ballon en main et dans le tir au but (trois échecs de Segonds, 9 points laissés en route), les joueurs de Gonzalo Quesada manquaient cruellement de réalisme alors qu'ils dominaient outrageusement en mêlée comme en touche.

Bayonne a craqué dans le money time

Toujours privé de ballon d'attaque et avec au total sept touches perdues, les Bayonnais retrouvaient des couleurs en mêlée et continuaient de repousser inlassablement les offensives adverses. Un ballon pas visible sur maul à la 46e, un pied en touche de Macalou à la 60e, le Stade Français se voyait refuser deux essais logiquement et continuait d'échapper les munitions en zone de marque. Une imprécision folle mais cette fois-ci, le buteur parisien n'a pas failli dans le tir au but et avec deux nouvelles pénalités, Segonds égalisait à la 50ème minute de jeu (9-9).

Le score en restait là jusqu'au money time et une rare incursion basque dans les 40m du Stade Français. Van Jaarsveld provoquait la faute au sol des Parisiens et récupérait une précieuse pénalité. Sur la ligne des 40m, complètement à gauche, Germain voyait le ballon fuir le cadre, son seul échec de la soirée (3/4), malheureusement décisif. L'Aviron et son public ont cru à leur chance jusqu'au bout et c'est peut-être pour ça que le dénouement a été si cruel. Le coaching à l'heure de jeu avec les entrées d'expérience de Monribot, Van Jaarsveld ou encore Taofifenua faisait son effet mais c'est bien Segonds et le Stade Français qui réussissait la pénalité de la victoire dans le money time (73e).

9-12, grâce aux quatre points (sixième victoire de suite) et au succès de Castres, les Parisiens grimpent à la sixième place et se qualifient in extremis pour les barrages de TOP 14. Ce sera face au Racing 92 à la Paris La Défense Arena pour un derby des plus bouillants. Et puisqu'on parle de clubs voisins, l'Aviron Bayonnais va recroiser la route du Biarritz Olympique. Après la victoire bonifiée de Pau et malgré le bonus défensif arraché ce soir, les joueurs basques ont terminé 13e à l'issue de cette phase régulière. Les deux défaites face aux Béarnais ont fait pencher la balance en leur défaveur et ils devront donc passer par l'Access Match à Aguilera dans une semaine. Des retrouvailles avec le BO, deux ans après, pour une survie dans l'Elite... Là-aussi, le derby s'annonce très chaud.