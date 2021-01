Le 20 février prochain, en quittant la pelouse de Marcel-Deflandre, à La Rochelle, le Stade Français Paris en saura certainement un peu plus sur ses chances de disputer les phases finales du TOP 14. Actuellement 8ème du championnat, à seulement un point de la 6ème place occupée par l’Union Bordeaux-Bègles, la formation de Gonzalo Quesada a légèrement marqué le pas avec trois revers en cinq rencontres. Rien d’affolant compte-tenu d’une première moitié de saison plutôt convaincante aussi bien dans le jeu et que sur l’état d’esprit. “L’équipe est en train de prendre corps. Cela me conforte dans l’idée que le jeu pratiqué permet aux joueurs de prendre du plaisir, d’adhérer et de se projeter ici dans la durée”, déclarait dernièrement sur le site du club le propriétaire Hans-Peter Wild.

Toulon, Montpellier, Bordeaux-Bègles, La Rochelle au programme

Et d’ajouter : “Cela dit, il reste encore du chemin à parcourir”. Un chemin qui propulsera les Parisiens sur les routes de France au cours des prochaines semaines : Toulon, dès dimanche soir, puis Montpellier (match reporté de la 8ème journée), Bordeaux et La Rochelle… pour une seule réception, Castres, équipe ressuscitée et qui s’annonce particulièrement pénible à jouer. “C’est un moment très important pour l’équipe. On sait que ça va être compliqué. On n’a pas envie de gâcher notre bonne première partie de saison. Le Top 14 est un championnat très long. Il ne faut surtout pas se relâcher, et prendre des points à l’extérieur sans oublier d’assurer ce match contre Castres, à domicile”, nous confie le deuxième ligne Mathieu De Giovanni.

" Il ne faudra pas se mettre le feu si l’on perd "

Mais les Soldats Roses ont prouvé depuis le début de la saison qu’ils avaient les ressources pour s’épanouir loin de Jean-Bouin, que ce soit à Castres (16-22), Agen (3-20), et même au LOU (20-19) et à Pau (29-27) où ils ont cédé dans les dernières secondes. “Il ne faut pas douter par rapport à ces défaites même si c’est frustrant. Aller chercher un point à Lyon, ça fait un moment qu’on ne l’avait pas fait. On prenait de sacrées volées. A Pau, c’est différent. On n’a mal géré la fin de match”, rappelle De Giovanni. Ce road trip, que connaissent bien les équipes NBA, permettra sans doute d’en savoir plus sur le véritable potentiel du Stade français dans l’optique des phases finales. “Ce bloc va nous montrer où l’on en est. Faire quatre déplacements… c’est sûr que ça va piquer physiquement et mentalement. Mais on doit mettre la barre assez haute, insiste le deuxième ligne parisien. Il ne faudra pas se mettre le feu si l’on perd, et ne pas s’enflammer si on gagne…”