Lyon démarre sur les chapeaux de roue ! Neuvièmes la saison dernière, les Lyonnais ont retrouvé le chemin du Top 14 par une victoire incontestable contre Clermont. Un derby de rentrée pour un total de quatre essais inscrits par les deux équipes. Du jeu, du jeu et encore du jeu en cette fin d’après-midi sur la pelouse du Matmut Stadium.

Ce sont pourtant les Clermontois du nouveau coach Jono Gibbes qui réalisent la meilleure entame de match. Dès la 7e minute, Clermont prend d’assaut les 22m lyonnais. Morgan Parra organise ses avants pour une série de picks & go dévastateurs. La défense est consommée, Parra met de la vitesse et le surnombre est bien exploité sur le côté droit. L’ouvreur irlandais J.J Hanrahan, arrivé en provenance du Munster cet été, inscrit le premier essai de la rencontre, transformé par Parra en bord de touche (0-7, 8e). La réaction lyonnaise ne se fait pas attendre. Quatre minutes plus tard, le centre Veredamu ouvre une brèche dans la défense clermontoise. Toby Arnold tape à suivre en bout de ligne et se montre le plus rapide pour permettre au LOU de recoller au score (7-7, 11e).

Le festival d’Ethan Dumortier

Clermont domine et fait déjouer une équipe rhônalpine qui plonge dans l’indiscipline. Six pénalités en seulement 19 minutes, le LOU est en souffrance. Clermont est d’ailleurs tout près d’inscrire un deuxième essai après une belle 89 jouée entre Iturria et Parra. Mais le demi de mêlée auvergnat est bien repoussé dans l’en-but par Pelissié. Essai refusé par M. Cayre après arbitrage vidéo (13e). Pragmatique, Clermont sanctionne l’indiscipline lyonnaise avec trois pénalités inscrites par Parra, auteur de son 42e coup de pied réussi consécutivement, un record en Top 14 (7-16, 29e). Piqué à vif, Lyon va se remettre la tête à l’endroit en fin de première période. Tout près de se faire contrer par Raka sur un ballon mal contrôlé, le LOU fait parler ses qualités dans les zones de ruck.

Le ballon est gratté et file sur l’aile gauche de Dumortier qui récompense la première grosse séquence des siens en bout de ligne (12-16, 33e). Euphorique, Lyon joue simple mais c’est terriblement efficace. Sur une mêlée, le ballon est vite éjecté par Pelissié. Le ballon saute jusque dans les mains de Dumortier qui élimine Rozière d’un superbe crochet intérieur pour le troisième essai du LOU. Lyon prend l’avantage pour la première fois : 19-16 (37e) puis 22-16 à la pause après une nouvelle pénalité de Léo Berdeu.

Clermont se saborde

Au retour des vestiaires, le jeune Dumortier, international des moins de 20 ans, est tout proche d’inscrire le 4e essai lyonnais mais devancé de justesse par la défense auvergnate. Nouvelle frayeur pour des Clermontois incapables de mettre leur jeu en place. Indisciplinée à son tour, l’ASM perd le contact après deux pénalités de Berdeu (28-19, 58e). Les hommes de Pierre Mignoni savent qu’il y a un bonus offensif à aller chercher mais Clermont remet progressivement la main sur le ballon. Malheureusement, les “Jaune et Bleu” commettent beaucoup trop d’imprécisions pour espérer conclure ses temps forts.

Pourtant, dans le sillage d’un Camille Lopez auteur d’une belle entrée en jeu, Clermont se procure de nombreuses munitions dans le camp adverse. Mais chacune d’elle est avortée par une faute de main ou se heurte aux contests efficaces de la troisième ligne rhônalpine. Sans solution face à la défense du LOU, Clermont ne parvient pas à revenir dans les clous du bonus défensif. 28-19 score final. Contrat rempli pour des Lyonnais qui peuvent nourrir tout de même quelques regrets en manquant de peu le bonus offensif.