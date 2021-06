"C’est un rêve, l’objectif de la saison a été accompli. On n'arrive pas trop à se rendre compte au niveau de la joie qu’on a pu procurer aux supporters biarrots. Le scénario est incroyable, indescriptible. On n’aurait pas pu s’imaginer ça une seule seconde. C’est un match exceptionnel. Là, on est encore dans l’émotion. Dans les jours qui arrivent, on va se rendre compte. J’espérais que la séance se finisse avant mon tour. Des tirs au but, 22 mètres en face des poteaux, tous les joueurs en ont fait des centaines, mais dans ce contexte, ça aurait été compliqué. Je ne pense pas qu’on ait fait un grand match de rugby ce soir, mais on a mis les ingrédients nécessaires. On a fait ce qu’il fallait dans l’engagement, dans le combat. Dans l’histoire récente du BO, un accueil comme ça au stade, ce n’est pas souvent arrivé. C’est une grande chance de voir autant de jeunes, de familles. Le BO est souvent décrié pour ses supporters, là, ils ont répondu présent."