Max : 6. Macalou - 7. Jelonch - 8. Alldritt

43 matchs à eux trois, pour 21 essais. Déjà, la stat est édifiante. Et on ne va pas s'attarder sur tout ce qu'ils font d'autres sur le terrain vu qu'à chaque fois qu'ils enfilent un maillot, on ne voit qu'eux ! C'est bien simple, ça pourrait sans soucis être une triplette associée en Équipe de France et, le cas échéant, qui ne serait pas impatient d'arriver au coup d'envoi ? Les adversaires me direz-vous !

Vincent : 6. Jelonch - 7. Tolofua - 8. Alldritt

Comme pour ma deuxième ligne, je mise sur des joueurs sachant allier puissance et rapidité d’exécution. Anthony Jelonch a marché sur l’eau cette saison, il a fait avancer le CO à chacune de ses percussion et a clairement passé un cap. Le futur toulousain retrouvera l’année prochaine un certain Selevasio Tolofua. J’intègre le stadiste dans mon XV pour sa faculté à ne jamais décevoir, notamment durant les fameux "doublons" où il faisait office de leader dans le pack toulousain. Pour finir, qui d’autre en numéro huit que Grégory Alldritt ? Pas grand chose à ajouter à son sujet si ce n’est que le Rochelais a tout défoncé sur son passage cette année, que ce soit avec les Maritimes ou le maillot bleu frappé du coq.

Tristan : 6. Woki - 7. Gourdon - 8. Lee

Du ballon, de l'avancée, du plaquage.. il y a de tout, il n'y a plus qu'à se servir. Et puis question engagement, je pense qu'on a de quoi rouler !

Top 14 - Kévin Gourdon (La Rochelle) en finale du Top 14.Icon Sport

Quentin : 6. Cros - 7. Jelonch - 8. Alldritt

Pour honorer ce savoir-faire historique, la troisième ligne sera 100% française. Si on ne l'a jamais vue en équipe de France, elle pourrait apporter son lot de puissance, pour respecter notre ligne directrice, et pas que, puisque le Toulousain est performant dans les rucks et peut être un bon leader de touche.

Clément : 6. Petti - 7. Yato - 8. Amosa

Peceli Yato a souvent joué deuxième-ligne pour dépanner, avec l'inconvénient de toucher moins de ballons qu'en tant que flanker. Retour aux sources pour le Fidjien qui est toujours dévastateur à l'aile de la troisième ligne. Pour l'accompagner, le meilleur contreur du championnat en touche, Guido Petti, au profil plus défensif et parfaitement complémentaire au Clermontois. Pour entourer les deux spécimens, quoi de mieux que le Bayonnais Afa Amosa. À chaque prise de ballon, le Samoan avance tel un bulldozer et peut faire jouer autour de lui.

Yanis : 6. Woki - 7. Jegerlehner - 8. Amosa

Pour la troisième latte, il faut chercher des profils complémentaires. Alors pourquoi ne pas mettre le grand (aussi bien par la taille que par le talent) Cameron Woki. Des mains sûres, de la création offensive, de la solidité défensive et surtout de l’assurance en conquête. Woki, c’est le gars qui te fait gagner un match en contrant des touches. À côté de lui, Jessy Jegerlehner, le bourreau. Malgré la mauvaise saison d’Agen, le mec a quand même réussi 29 plaquages dans une même rencontre, c’est fou. Enfin, pour amener de la puissance, Afa Amosa fera un très bon numéro 8. Après un début de saison en demi-teinte sous le maillot de l’UBB, il a réalisé une grande fin de saison avec Bayonne. Il a marché sur les défenseurs, et ça, c’est très rugby.

Top 14 - Afa Amosa (Bayonne)Icon Sport

Arnaud : 6. Gourdon - 7. Macalou - 8. Alldritt

Pour la troisième ligne c'est bien simple. Prenez un Gourdon qui s'est fait pénaliser seulement 4 fois en 22 matchs et qui a cassé 42 plaquages... ajoutez Macalou avec sa multifonction et ses 9 essais, complétez avec le meilleur troisième ligne de La Grande Mêlée Alldritt et ses 10 essais en 13 matchs... Là on n'est pas trop mal.

Dorian : 6. Woki - 7. Diallo - 8. Tolofua

Sur les ailes de la troisième ligne : Woki et Diallo, les deux marathoniens. Très aérien, le premier est aussi redoutable lorsqu’il se positionne en bout de ligne. Véritable révélation de la saison, le second s’est signalé par un abattage énorme, à chacune de ses sorties. Entre les deux infatigables flankers, un numéro 8 destructeur en la personne de Selevasio Tolofua, l’homme qui avance à chaque fois qu’il charge et qui, en prime, vous grattera quelques ballons. Idéal pour voyager à l’aise.

Top 14 - Ibrahim Diallo (Racing)Icon Sport

Manon : 6. Woki - 7. Jelonch - 8. Alldritt

Une troisième ligne qui se complète. Trois joueurs qui sont bons dans l'ensemble mais qui se démarquent également par leurs qualités individuelles. Cameron Woki est une force en touche grâce à ses qualités de sauteur qui lui permettent de récupérer pas mal de ballons. Grégory Alldritt est un joueur puissant avec une lecture du jeu précieuse, qui peut faire la différence sur un match. Enfin Anthony Jelonch se démarque par sa densité physique et sa capacité à dominer les rapports de force face à ses adversaires.

Romain : 6. Woki - 7. Macalou - 8. Alldritt

Impérial dans les airs, mais aussi dynamique dans le jeu de mouvement général, le troisième ligne de l'UBB Woki a fait une grande saison. Comme ses sept essais en Top 14 peuvent en témoigner. L'hyperactif Macalou a réussi sa saison. C'est simple : le troisième ligne du Stade français, aussi rapide qu'un ailier, est le meilleur finisseur des Parisiens. Mais attention il est aussi redoutable en touche et dans le jeu au sol. Dix essais en seulement treize apparitions en saison régulière pour Alldritt, ça vous pose le décor... Le numéro huit de l'équipe de France est l'un des tout meilleurs à son poste dans le monde.