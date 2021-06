On connaît leur rivalité et le sujet n'a pas manqué d'apparaître en conférence de presse, où répondait le manager bordelais Christophe Urios. Au sujet d'Ugo Mola, celui-ci s'est montré prudent : "Je fais attention à ce que je dis parce qu'il y en a qui se servent de ce que je raconte pour préparer leur équipe. Quand ils disent ce que je dis, ce n'est pas gênant, mais quand ils disent ce que je dis pas, c'est plus emmerdant, donc je vais être bref."

Interrogé sur la guerre des chefs qui les anime, l'entraîneur, sur le point d'affronter le Stade toulousain ce samedi, a ajouté : "Je ne parlerai pas de ce personnage. J'attends le bon moment pour dire ce que je pense. Ça va bientôt arriver."