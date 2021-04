Mathématiquement, rien n’est encore fait et la lutte pour le maintien, à trois, entre Bayonne, Montpellier et Pau, est toujours d’actualité. Ce sera encore le cas au soir de cette vingt-et-unième journée. Malgré tout, c’est peu dire que la Section joue, ce week-end, une rencontre capitale dans la bagarre pour le bas de tableau.

Avant-dernière du classement, la bande à Lucas Rey n’a pas d’autre choix que de gagner, vendredi, si elle veut rester en vie et revenir à hauteur de l’Aviron (12e), qui compte aujourd’hui sept points d’avance. Tout autre résultat qu’un succès - même s’il n’aurait rien de rédhibitoire d’un point de vue purement mathématique - maintiendrait un peu plus les Palois dans cette inconfortable place de barragiste et permettrait à ses concurrents de prendre le large. “Si on perd ce match, on n’a plus qu’à préparer, le barrage puisque la treizième place sera à nous, constate Eliott Roudil. Je peux vous dire qu’on n’en a pas du tout envie.”

Pau a gagné ses trois derniers matchs contre l’Aviron

Vainqueurs d’un petit point à l’aller (22-23), les Béarnais ont la dynamique des confrontations directes en leur faveur. Cet été en amical, ils s’étaient déjà imposés (33-19) et la saison passée, la Section avait battu Bayonne à Dauger (3-9). Pour trouver trace d’une victoire des Basques face aux Palois, il faut remonter au mois d’août 2019, pendant un match de pré saison que les bleu et blanc avaient remporté 20-12.

Depuis 2016, Pau ne s’est jamais incliné face à Bayonne en Top 14 (trois victoires, un nul). “Ce qui est arrivé dans le passé reste dans le passé, balaye Fabrice Metz. La vérité d’aujourd’hui ne sera pas celle de demain. Oui, nous avons peut-être gagné à chaque fois depuis qu’ils sont remontés en Top 14, mais le scénario sera peut-être complètement différent demain. On ne va pas penser à ça. […] Avant ce match ? Il y a un peu de peur, beaucoup d’enthousiasme, d’envie de jouer, de faire vivre ce ballon, de prendre du plaisir tous ensemble et surtout, de renouer avec la victoire.”

Celle-ci leur échappe depuis deux mois et demi, et comme si cette mauvaise passe ne suffisait pas, les vert et blanc seront privés de leur ouvreur titulaire Antoine Hastoy.

La vie sans Hastoy

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ? Réponse vendredi, puisque la Section devra se passer, pour la première fois cette saison en championnat, de son maître à jouer Antoine Hastoy. Blessé à l’épaule pendant le match à Castres, le meilleur réalisateur de Top 14 (262 points) n’est pas encore opérationnel et va manquer à son équipe. “ On fait une fixation sur Antoine, mais aujourd’hui, il y a plus de joueurs absents à l’Aviron qu’à la Section” expliquait l’entraîneur des avants bayonnais Joël Rey, cette semaine. Toujours est-il que l’importance d’Hastoy dans cette équipe n’est plus à prouver aujourd’hui.

“Antoine faisait une très grosse saison, rappelait Lucas Rey lundi soir chez nos confrères de France Bleu Béarn. Il nous a marqué des points et a décanté pas mal de situations. Malgré tout, nous sommes une équipe avec beaucoup de qualités. D’autres joueurs prendront le relais et feront le boulot, je n’en ai aucun doute. Son absence va nous faire du mal, oui, mais on doit presque se servir de ça pour faire encore mieux pour gagner.”

Cette semaine, le club du Béarn a officialisé l’arrivée, comme joueur supplémentaire, du champion du monde 2019 Elton Jantjies, mais ce dernier ne pourra pas postuler pour la réception des Basques et Mike Harris étant toujours blessé, la Section s’avance avec un seul ouvreur de métier apte, vendredi : le jeune Thibault Debaës. “Il sait jouer au rugby, il sait aussi faire des passes (rires). Il avait été très bon au match à Lyon, salue Fabrice Metz. Nous, les anciens, allons l’encadrer au maximum pour pouvoir l’aider. Si devant, notre pack est bon en conquête et sur toutes les phases de jeu, ce sera beaucoup plus simple, derrière, pour la charnière. À nous de faire le job.” Utilisé à onze reprises cette année en Top 14 (deux titularisations), l’ouvreur de 19 ans était titulaire lors de la (dernière) victoire de la Section en championnat à Lyon, fin janvier. Bis-repetita, vendredi ?