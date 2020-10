Aviez-vous coché ce déplacement à Bayonne ?

Non, nous ne l’avions pas coché. Nous sortions d’un mois sans match. Nous avions travaillé pendant trois semaines et on nous a refusé ce match du Racing, à cause du Covid. Il fallait donc se remobiliser sur une autre échéance. Les garçons ont très bien travaillé pendant trois semaines et on voulait voir où l’on en était. On sait que c’est un championnat compliqué cette année. Toutes les équipes sont costaudes. On voulait s’étalonner et on a fait vraiment une grosse performance.

Vous n’aviez pas joué depuis 27 jours. Le risque était peut-être que le jeu parte dans tous les sens, et il y a eu quelque chose qui s’est construit petit à petit…

Le mot d’ordre était de respecter cette équipe de Bayonne. Dans la conservation du ballon, il ne fallait surtout pas qu’ils s’excitent, parce que c’est une formation qui a la capacité à gagner beaucoup de duels, à mettre des contres. On voulait avoir de la maîtrise ce soir, chose qu’on a faite. Nous avons d’abord fait un travail de sape, où on les a agressés avec le ballon en multipliant les temps de jeu. Il y a ensuite eu un moment où ils ont cédé. Nous avons su construire notre victoire.

Vous parlez d’étalonnage, mais Bayonne n’a pas le standing de Toulon ou Toulouse que vous avez déjà rencontré ?

Avec cette période de Covid, qui dit que Bayonne n’a pas le standing de Toulon ou Toulouse ? Franchement, les dés sont redistribués cette année. Un coup, on joue. Un coup, on est obligé de mettre au repos certains mecs qui ne peuvent pas jouer. Bayonne a su gagner au Stade Français qui, au vu de son effectif, est capable d’être une grosse écurie. C’est un championnat qui va être compliqué. Nous voulions voir ce que ça donnait et nous avons sorti une grosse performance, que ce soit en attaque ou en défense. Maintenant, il va falloir voir comment les garçons vont récupérer, pour le prochain match, après autant de repos.

Malgré cette longue durée sans match, les joueurs ont aussi répondu présent dans la tête. Vous avez réussi à garder le groupe concerné jusqu’au bout…

Oui, mais on le sentait à l’entraînement, notamment cette semaine où le groupe est monté en puissance. Mercredi, nous avons très bien travaillé. Nous sommes partis jeudi matin. On sentait que le groupe était prêt, qu’il avait envie d’en découdre. Le match à Toulouse avait été frustrant. Nous voulions vite revenir dans ce championnat et montrer que nous étions là.

Retrouvez-vous le Stade Rochelais de l’an dernier ?

C’est le début. Maintenant, il faut construire et j’espère que ce Covid nous laissera le faire, pour qu’on puisse travailler dans la continuité. Vous savez comme moi que c’est difficile d’avoir de la visibilité. Les plannings changent d’un jour sur l’autre. Je pense que nous avons fait une performance de haute qualité. Nous avons deux réceptions et, ensuite, on pourra parler de notre niveau.

Le bonus offensif vous met dans un bon chemin avant la double réception de Castres puis Bordeaux…

L’important, c’était la victoire. Nous avons su conserver le bonus à 14. Nous avons défendu la ligne pendant dix ou douze minutes. Ça montre que les garçons voulaient quelque chose ce soir et ce point en plus, c’est que du bonus. Il pourra compter pour le futur.