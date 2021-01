Le résumé du match : Les Franciliens ont fini fort

Le début de la rencontre est encourageant pour les Racingmen. Plus vifs et plus joueurs, les Franciliens inscrivent les six premiers points de la rencontre par Teddy Iribaren. Mais après une pénalité de Lopez, les Clermontois trouvent la solution en force avec Peni Ravai (22e) pour le premier essai de la rencontre. Iribaren et Lopez se répondent pour un score à la pause en faveur des Clermontois 16-9 mais tout pouvait basculer d'un côté comme de l'autre.

Les Clermontois mènent pourtant 19-9 grâce à un Lopez à 100%. Mais le tournant du match se déroule à la 54ème minute avec le carton jaune contre Slimani. Dans la foulée, Baptiste Chouzenoux inscrit en force l'essai (55e) qui ramène le Racing à trois points. Iribaren ramènent ensuite les siens à égalité mais le capitaine clermontois Camille Lopez, encore lui, permet aux siens de repasser devant. Finalement, après une grosse action, c'est Zebo qui peut aller crucifier Clermont (74e). La Racing obtient là son cinquième succès à l'extérieur.

Le fait du match : Slimani et Clermont au supplice en mêlée

C'est certainement là que le Racing 92 gagne son match, ou que Clermont le perd, entendez le comme vous voulez. Mais la mêlée clermontoise aura sacrément souffert durant les 80 minutes de la rencontre. C'est surtout le pilier droit et ex international Rabah Slimani qui va être pris par la patrouille à plusieurs reprises. Durant la rencontre, les Jaunards vont être pénalisés à sept reprises dans ce secteur de jeu. Rabah Slimani va d'ailleurs écoper d'un carton jaune pour ses fautes repétées.

Top 14 - Rabah Slimani, en souffrance en mêlée, écope d'un carton jauneIcon Sport

C'est d'ailleurs un fait dans le fait car ce carton jaune va coûter très cher. Les hommes de Franck Azéma vont concéder un 10-0 durant les 10 minutes d'infériorité numérique. Immédiatement, le Racing et Chouzenoux vont en profiter pour scorer avant d'ensuite revenir à égalité grâce à un Iribaren à 100% lui aussi. Ce n'est peut-être pas grand chose mais dans un match aussi serré que cela, ce carton aura été fatal. La mêlée mais aussi la touche, les fondamentaux, tant de failles que Clermont devra au plus vite gommer. Même sur les phases offensives, les Clermontois auront été pris.

L'essai du match : La vista de Le Garrec et le culot de Zebo

On joue la 74ème minute de jeu et les Racingmen sont menés 22-19. Derrière une mêlée conquérante, le jeune Nolann Le Garrec va oser et jouer le petit côté. Un choix payant car un deux contre un se dessine avec Juan Imhoff. Très discret durant la rencontre, l'Argentin va percer sur une vingtaine de métres mais va être à court de solutions. Il va redonner à Le Garrec qui va superbement se sortir de la situation. Il va échapper à Lopez puis à Fischer avant de lui aussi percer et remettre de l'avancée. La vista du jeune demi de mêlée breton de 18 ans va être primordiale.

Le ballon va vite sortir pour Russell qui voit le surnombre. Un cadeau pour l'Écossais qui va distiller une superbe diagonale pour Simon Zebo. L'Irlandais est à la réception mais, pris par Barraque, il ne va pas servir ses deux coéquipiers, Taofifenua et Klemenczak, qui sont tous proches. Le septiste clermontois va finalement lâcher prise et Zebo peut aller marquer l'essai qui va offrir la victoire au Racing. Mais l'ancien joueur du Munster s'en sort très bien.

La question : La pénalité sur la dernière mêlée devait-elle être vraiment en faveur du Racing ?

Cette dernière action a fait beaucoup de bruit après le coup de sifflet final. L'introduction à suivre est en faveur de Morgan Parra et des Clermontois. Pour cette occasion, Slimani revient sur le terrain à la place de Falatea. Les deux premières mêlées voient une avancée significative des Jaunards mais l'arbitre de la rencontre, Mathieu Raynal, ordonne une mêlée à refaire. Troisième introduction, l'avancée est moins évidente. C'est même les visiteurs qui avancent un peu et qui vont finalement obtenir une énième pénalité sur mêlée. Oui mais voilà... Caméra opposée, le pilier gauche remplaçant Guram Gogigashvili met d'abord un coude au sol avant de remonter son épaule et de mettre en déséquilibre total Slimani. Une faute qui semble évidente et une pénalité qui aurait peut-être dû être sifflée pour Clermont. Pénalité de la gagne à tenter etc...? Il n'en sera rien.