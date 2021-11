Les Tops :

Bouthier

Malmenés en première mi-temps, Anthony Bouthier comme l'ensemble des trois-quarts montpelliérains ont eu du mal à mettre leur jeu en place. L'arrière du MHR s'est donc libéré en même temps que ses coéquipiers en seconde période. C'est un peu comme si la sortie de Gabrillagues qui a laissé son équipe à quatorze contre quinze dans son antre avait donné des ailes à Anthony Bouthier véritablement omniprésent dans les dernières minutes de jeu. Auteur d'une passe décisive pour Tisseron, le numéro quinze participe donc grandement à l'action qui va débloquer la situation des Montpelliérains. Arthur Bouthier sera également précieux grâce à son jeu au pied, à l'image notamment de son drop à la 70e minute qui permet au MHR de prendre le large, 31-27 au score.

Camara

Plutôt discret en première mi-temps, le troisième ligne s'est montré décisif dans le combat qui s'est offert à lui sur la pelouse de Jean-Bouin. Solide à l'impact Yacouba Camara est monté en puissance tout au long du match pour terminer en beauté. Au-delà de ses qualités physiques, le capitaine du MHR (Ouedraogo étant remplaçant) a fait preuve d'une très bonne lecture de jeu qui lui a permis à plusieurs reprises de transpercer la défense du Stade français. Camara a été l'un des régulateurs de l'attaque montpelliéraine qui a fait la différence en fin de match.

Etien

L'ailier du Stade français aurait pu être l'un des grands artisans de la victoire des Parisiens avant qu'ils ne soient complètement renversés par les hommes de Philippe Saint-André, révoltés en seconde période. Lester Etien a marqué son premier doublé de la saison grâce notamment à sa rapidité qui lui a permis de ne faire qu'une bouchée de la défense adverse. Alors malgré la défaite, le doublé de l'ailier permet à son équipe de glaner le bonus offensif en plus d'un bonus défensif puisque le Stade français a marqué quatre essais contre un pour Montpellier. Etien fait donc partie de ceux qui auraient pu faire la différence dans ce match avec Briatte ou encore Laumape qui a livré une prestation bien plus satisfaisante que celles de ces dernières semaines.

Top 14 - Stade français - Lester EtienIcon Sport

Les Flops :

Doan

Le jeune demi de mêlée du MHR n'a pas crevé l'écran. Bien que Martin Doan ait animé le jeu correctement, il a accumulé plusieurs erreurs qui auraient pu coûter cher. Maladroit le demi de mêlée s'est mis plusieurs fois à la faute, avec également un jeu au pied moyen. Au-delà de cela, le numéro neuf n'a dans l'ensemble pas remporté ses duels et n'a pas vraiment su s'imposer défensivement. Une performance moyenne mais pas catastrophique non plus pour Martin Doan qui remplace en ce moment le numéro un à ce poste, Cobus Reinach actuellement retenu avec la sélection sud-africaine.

Gabrillagues

Pas vraiment transcendant en première période contrairement à certains de ses coéquipiers à l'avant, le capitaine du Stade français a probablement coûté la victoire à son équipe. Alors que le MHR est à deux doigts de marquer son premier essai, sous pression, Paul Gabrillagues se met à la faute à cinq mètres de la ligne. Une faute qui lui vaut donc un carton jaune. Réduit à quatorze contre quinze, le Stade français ne parviendra pas à reprendre l'ascendant.

Hamdaoui

L'arrière du Stade français s'est fait très discret au cours de cette rencontre, sans doute même un peu trop. Si les trois-quarts parisiens ont fait dans l'ensemble un bon match à l'image d'Etien, Laumape ou encore Glover, Hamdaoui, lui, ne s'est pas montré décisif dans les phases offensives. Au lieu de ça il s'est plutôt mis à la faute en seconde période notamment. Une performance un brin décevante alors que l'attaque du Stade français plutôt en forme ce samedi aurait sans doute pu faire la différence.