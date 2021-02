Revenons sur votre dernier match et ce revers au Stade Français (29-9). L’avez-vous digéré ?

Pas trop. Pas dans le sens que nous sommes abattus mais plutôt déçus et énervés de notre prestation car on voulait montrer un autre visage de l’équipe. Du coup, cette semaine, on a bien travaillé, on s’est bien remis la tête à l’endroit en éclaircissant les points négatifs.

Que pensez-vous de cette réception de l’Aviron bayonnais, un concurrent au maintien ?

Même s’il reste encore 11 matches de championnat, c’est un match important pour nous. On ne se focalise pas sur le fait qu’il s’agisse d’une opposition en vue du maintien mais plutôt que l’on reçoit une belle équipe bayonnaise. Ces Basques ont de grandes qualités et font de bons matches depuis le début de saison. On veut montrer notre vrai visage et faire un gros match, accompli et plein, pour nous-mêmes et pour notre public qui nous suit à distance.

Est-ce déstabilisant de disputer des rencontres en retard quand d’autres ne jouent pas et d’avoir des matches en plus ou en moins au classement ?

C’est un peu perturbant. Ce qui est un peu compliqué, c’est quand on prépare une opposition contre tel adversaire pour au final ne pas jouer, et ainsi de suite. C’est désagréable même si, nous nous habituons à ces conditions. On n’oublie pas non plus que nous avons la chance d’exercer notre métier, de pratiquer le sport que l’on aime.

" Présenter un autre visage "

Sentez-vous une sorte de responsabilité vis-à-vis de vos fans qui sont privés de stades en cette période complexe ?

La situation est difficile pour l’ensemble de la population qui souffre, voire est privé de quasi tout loisir. Nous sommes là pour modestement véhiculer un peu de bien-être, voire du bonheur aux gens. Le weekend dernier à Paris, on n’a procuré rien du tout à nos supporters. D’où cette obligation de présenter un autre visage.

A froid, comment jugez-vous la petite réorganisation qu’il y a eu au sein de votre staff ?

Je ne suis pas là pour commenter ou tirer à boulets rouges sur qui que ce soit. Si réorganisation il y a eu, c’est aussi que les joueurs n’ont pas été performants à un moment donné. On est des employés du club qui adhérons à ce qui a été proposé par notre direction. Le principal, c’est l’institution CO et on va de l’avant.

Avec le caractère qui caractérise quelques éléments de votre effectif, vous ne devez pas avoir tiré un trait sur l’espoir de vous qualifier ?

On ne se pose pas encore cette question. On est focalisés sur les matches à domicile qui nous attendent avec Bayonne et Montpellier, deux équipes derrière nous au classement. On veut les réussir avec deux belles performances. Il sera alors peut-être temps d’ensuite étudier la situation comptable du club et de se projeter sur la fin de saison.