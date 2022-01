960 : Anthony Bouthier, l’increvable

L’arrière international du MHR, Anthony Bouthier, est le joueur le plus utilisé de la première partie du championnat. L’ancien Vannetais a joué 960 minutes lors des treize premières journées. Anthony Bouthier a tout simplement disputé l’intégralité de douze rencontres, manquant uniquement l’ouverture du Top 14. L’arrière montpelliérain devance deux Biarrots au classement honorifique des joueurs les plus utilisés : le troisième ligne Mathieu Hirigoyen (936 minutes et 13 matchs disputés sur 13 possibles), et le centre Francis Saili (879 minutes). Dans l’Hérault, Bouthier est loin devant Florian Verhaeghe et Vincent Rattez, qui comptent tous deux moins de 800 minutes.

3 : matchs sans défaite pour le RCT

Avec leurs victoires contre Lyon puis les Zebre, ainsi que leur match nul face à Pau, les Toulonnais ne se sont plus inclinés depuis le 7 novembre. La preuve que le RCT va mieux ? En tout cas, les Varois n’avaient plus enchaîné une série de trois matchs sans revers depuis novembre 2020. À l’époque, les Toulonnais s’étaient imposés face à Agen, Brive puis au Castres olympique.

NB : Malheureusement, le match face à Montpellier est reporté, la série de bons résultats devra attendre avant d'être prolongée.

Top 14 - Tyler Ardron (Castres Olympique)Icon Sport

Ardron et Cretin, les tours de contrôle

Tyler Ardron et Dylan Cretin font partie des meilleurs joueurs de touche de notre championnat. Ce sont en effet les deux preneurs de balle les plus utilisés du Top 14 avec 51 prises en touche chacun. Les deux internationaux, canadien et français, sont tous deux des éléments indispensables du CO et du Lou.