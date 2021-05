Ce match sur la pelouse du stade Armandie était l’occasion de faire le plein de points pour les Ciel et Blanc, qui lorgnent la deuxième place du classement. Le moins que l’on puisse dire c’est que le Racing n’a fait aucun cadeau au SUA pour sa dernière à domicile. Avec huit essais inscrits dont un triplé de Gael Fickou, c’est tout sourire que les Franciliens sont rentrés à la maison, avec très certainement une seule idée en tête : la qualification directe en demi-finale du championnat. En tout cas, Teddy Baubigny ne s’en cache pas : " L’objectif c’est les deux premières places, autant monter le plus haut possible tant que l’on peut. On n’a pas notre destin entre les mains, mais on connaît les équipes que rencontrent nos adverses directs, donc on espère un petit faux pas pour que nous, on puisse monter ".

Si le talonneur affiche clairement ses objectifs, le directeur sportif du Racing 92, Yannick Nyanga se montre bien plus prudent : " Je pense que l’objectif quand on est au Racing, il ne doit pas forcément être comptable, il doit être sur le contenu. C’est un bilan comptable qui est parfait mais un bilan rugbystique qui est un peu mitigé sur ce match. C’est bien parce que l’on n'arrivera pas avec trop de confiance la semaine prochaine et on aura vraiment à cœur de bien travailler et de montrer un meilleur visage. L’objectif aujourd’hui c’est d’abord de récupérer et ensuite faire une bonne préparation pour le match contre Brive. Je fais partie de ces personnes qui pensent que le meilleur moyen de préparer le futur c’est d’assurer le présent. C’est important de se concentrer sur le présent et de se concentrer sur Brive qui est une bonne équipe ".

Le tout est que pour atteindre cette deuxième place les Racingmen n’auront pas le droit à l’erreur contre Brive, mais encore comme ça, il ne suffira pas d’une simple victoire. D’abord, il faudra s’imposer avec le bonus, puis espérer une contre-performance des Toulousains (qui se déplacent à Bordeaux) et des Rochelais (qui se déplacent à Clermont).

Le Racing a eu chaud

Avant de viser une qualification directe en demi-finale, il faut tout de même rappeler que le Racing s’est fait peur. Il n’y a pas si longtemps que ça, les Ciel et Banc enchaînaient les défaites. La 18ème journée de Top 14 signe le début de cette désillusion avec une défaite sur le fil contre Toulon. Le match suivant contre l'Aviron bayonnais était l'occasion de se rattraper pour les hommes de Laurent Travers mais il n'en sera rien, le Racing s'incline 13-23. Dans la foulée ils se déplacent à Toulouse et accumulent une troisième défaite consécutive. Le moral des troupes a pris un coup et la défaite (29-35) à la maison face au Stade français n'arrange rien. Un coup dur pour les Franciliens qui dégringolent au classement et se retrouvent en mauvaise posture dans la course à la qualification.

Alors que rien ne va plus, les Racingmen reçoivent l'ASM Clermont pour le compte de la 23ème journée. Cette fois, on retrouve le vrai visage du Racing. Ultra-réalistes les Ciel et Blanc surclassent cette équipe clermontoise (45-19) en ne leur faisant aucun cadeau. Un Teddy Thomas dans ses grands jours, un doublé de Beale, une paire de centres Fickou - Vakatawa qui fait des ravages... Avec ce match le Racing se remet dans le droit chemin et regagne un peu de confiance dont il avait besoin après quatre défaites consécutives.

