Brive - Pau à 20h

Brive : jauge réduite. Alors qu'il avait débuté la compétition avec 9.000 spectateurs face à Bayonne, le CAB ne sera soutenu que par 5.000 personnes face à Pau. Niveau effectif, peu d'évolution depuis deux semaines. L'ailier Pierre Tournebize, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou à l'entraînement, a rejoint les deux blessés de longue durée, les talonneurs géorgien Vano Karkadze (genou) et Thomas Acquier (tendon d'Achille). Toujours en délicatesse avec ses ischios, l'ouvreur irlandais Stuart Olding est lui aussi au repos.

Section paloise : Whitelock est prêt. Victime d'une commotion cérébrale début août, le 3e ligne All Black Luke Whitelock devrait effectuer son retour en Corrèze. Deux autres Palois en feront de même: le 2e ligne australien Steven Cummins et l'arrière Hugo Bonneval, qui a terminé sa période de réathlétisation après une rupture du tendon d'une cuisse en septembre 2019. Si l'ouvreur Mike Harris (douleurs à une cheville) est incertain, Siegfried Fisi'ihoi (lésion ischio-jambier), Vincent Pinto (lésion quadriceps) et Mohamed Boughanmi (traumatisme au cou) devraient être, eux, ménagés. Enfin, Lucas Pointud (arrêt de travail), Malik Hamadache (dos), Julien Fumat (lésion ischion-jambier), Daniel Ramsay (fracture avant-bras) et Jesse Mogg (tibia) poursuivent les soins à l'infirmerie.

Stade français - Bayonne à 20h45

Stade français : première à domicile. Après la réception, reportée pour cause de Covid-19, de l'UBB lors de la 1re journée, le Stade français retrouve son stade Jean-Bouin pour la première fois depuis le 15 février et un succès 21-20 devant La Rochelle. Devant seulement 1.000 personnes. "Un stade vide, ça fait bizarre. Ce ne m'était jamais arrivé à moi mais il faudra faire abstraction de tout ça: on se prépare pour jouer. Et pour gagner, surtout", a confié le centre international Gaël Fickou. La venue de Bayonne sera aussi l'occasion pour Gonzalo Quesada de retrouver un banc sur lequel il s'est assis la dernière fois en mai 2017, lors d'un match de barrage de Coupe d'Europe, contre Cardiff (46-21).

Aviron bayonnais : sans Ducat ni Perese. Le 2e ligne Guillaume Ducat, victime d'une luxation de l'épaule, ne sera pas du déplacement dans la capitale. Avec la blessure du 3e ligne Asier Usarraga (ishio-jambiers), l'Aviron s'est mis en quête d'un joker médical. Le trois-quarts centre australien Izaia Perese sera également absent suite une lésion ligamentaire au genou. Retour possible du 2e ligne Alexandre Manukula, écarté des terrains depuis le début de saison suite à un souci à l'omoplate.