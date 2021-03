Né pour bouger challenge : viens défier Jonathan Wisniewski !

Tous les mois dans Midi Olympique magazine, nous décrypterons un geste du rugby qui sera suivi d’un défi sur les réseaux sociaux. Ce défi sera lancé par un joueur professionnel ou amateur à l’ensemble de la communauté rugby avec le hastag #népourbouger.

Ce mois-ci, c'est la chandelle qui est à l'honneur. Longtemps considérée comme un aveu de faiblesse offensive, elle est aujourd'hui aujourd'hui une arme de premier choix du rugby moderne, qui fait la part belle au jeu au pied de pression. Tapée par le demi de mêlée, derrière un ruck et le long des lignes de touche, ou par l'ouvreur, plein centre du terrain, la chandelle permet, quand elle est bien tapée, d'être à la lutte au point de chute ou de mettre immédiatement la pression sur le réceptionneur. Objectif : récupérer le ballon, dans un second temps. Jonathan Wisniewski vous en livre ici tous les secrets, trucs et astuces.