Comme tous ses homologues du Top 14, Jean-Michel Guillon est un dirigeant très préoccupé actuellement. « Le rugby prend une place centrale dans la vie économique de la région et, aujourd’hui, tout s’arrête, a déclaré le président clermontois sur BFM Business. La billetterie et le partenariat représentent 75 % du budget d’un club de rugby. Les droits télévisés apportent 17 % du budget. Un match au stade Marcel-Michelin, c’est 800 000 € de recettes que nous ne faisons pas. Vous multipliez par seize et vous avez une idée de l’ampleur du désastre si nous n’obtenons pas les aides de l’état. » Pour l'heure, l'ASMCA tient le coup grâce à des prêts. Une solution d'urgence mais en aucun cas une alternative durable : « Aujourd’hui, on résiste à crédit, nous avons obtenu 5,5 millions d’euros de prêt garanti par l’Etat et nous tirons sur ce prêt pour le moment. Mais nous ne pourrons pas vivre à crédit. J’ai fait les comptes. Et d’ici février, nous aurons mangé le prêt. Et ce prêt, il faudra le rembourser. » Le président auvergnat attend des coups de pouce supplémentaires de la part des pouvoirs publics : « Le huis-clos, c’est une question de vie et de mort. Nous avons besoin du soutien de l’Etat, avec le fonds de solidarité et la prise en compte d’une exonération totale de charges sociales car nous sommes bien au-delà des 50 % de pertes du chiffre d’affaires. »