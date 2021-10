Gervais, après une semaine particulière, était-il encore plus important de l'emporter, afin de tourner définitivement la page Patrice Collazo et de pouvoir démarrer dès lundi une nouvelle aventure avec Franck Azéma ?

C'était une semaine un peu particulière, compliquée, dans le sens où ça ne fait jamais plaisir de perdre un entraîneur en cours de saison. Maintenant des décisions ont été prises, et nous devions aller de l'avant. De nouvelles choses vont être mises en place, mais la victoire était importante en effet. Même si nous n'étions pas très loin au niveau comptable, cette victoire nous permet de sortir de cette 13e place. Elle nous donne un peu d'air, nous remet un peu de confiance. C'était un match compliqué, avec des conditions météos qui n'ont pas favorisé le jeu, mais je pense que ce match était important pour la suite de la saison.

Treizièmes, ça voulait-il dire quelque chose pour vous avant ce match ?

Ça fait toujours bizarre de se retrouver à cette place, mais ce n'est que le début de la saison. Puis finalement, nous étions treizièmes, sans être si loin que cela au niveau comptable, alors même qu'il reste plus du deux tiers des matchs à jouer. Ce n'était pas une position confortable, mais elle n'était pas non plus alarmante.

Cette semaine vous a-t-elle permis de vous resserrer en tant que groupe ?

Ce sont les aléas d'une saison qui font que nous sommes obligés de se resserrer en tant qu'équipe, de prendre les choses en main. C'est nous qui sommes sur le terrain, alors c'est à nous d'aller de l'avant.

Top 14 - Gervais Cordin (RC Toulon)Icon Sport

Concernant le contenu, considérez-vous que la route est encore longue ? Ou au contraire, cette victoire vous a-t-elle rassuré ?

Je n'ai pas encore revu le match, et je vois ça de l'intérieur, mais je pense qu'avec les conditions et le terrain qui n'était pas facile, nous avons été très bons en conquête. Devant les mecs ont fait un travail énorme. On a manqué un peu de maîtrise par moment, mais je trouve qu'on a fait un match sérieux.

Personnellement, après un début de saison un peu compliqué, on a le sentiment que vous êtes en train de remonter en puissance. Partagez-vous cette analyse ?

J'ai connu un petit passage à vide pour plusieurs raisons. Ça fait partie d'une carrière, mais j'ai essayé de me sortir de cela le plus vite possible, et c'est en train de s'inverser un peu. Je suis un peu plus satisfait qu'en début de saison. Mais c'est à moi, dans les circonstances qui sont les nôtres actuellement, de prendre mes responsabilités et d'être impactant pour l'équipe.

Avez-vous hâte de démarrer la nouvelle ère Franck Azéma ?

Je ne sais pas si j'ai hâte, mais je pense que tout le monde est motivé. Nous voulons remettre le club sur le droit chemin. Il va forcément y avoir beaucoup de changements, et il faut qu'on se serve de cela pour recréer une dynamique, et enchaîner les gros matchs. Et ça passera par Clermont, dès le week-end prochain.

Qu'est-ce qu'une victoire dit de ce groupe dans ce contexte ?

Une victoire dans ce contexte fait que le groupe se resserre. Nous étions dans une position délicate, on a eu le départ de Patrice et nous avons été obligés de nous recentrer sur nous-mêmes en tant qu'équipe. Et un match comme celui-ci, avec le contexte météorologique, était vraiment un test de caractère. Et je pense que ça nous a fait du bien de jouer ce match dans ces conditions, et de le remporter. Parce qu'on gagne 13-9, mais nous avons été 80% du temps dans leurs 40 mètres. C'est une victoire qui va compter.

Propos recueillis par Tristan Arnaud