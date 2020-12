Pour rappel, les clubs doivent atteindre une moyenne de 16 "Jiff" sur la feuille de match, à l'exception de Bayonne et Brive qui conservent leur statut de promu de la saison dernière (avec une moyenne à atteindre de 15 Jiff). Les clubs n'atteignant pas le seuil fixé encourent des sanctions en points sur le classement au démarrage de la saison suivante selon le barème suivant : retrait de quatre points pour une moyenne comprise entre 15 et 16 Jiff, puis 6 points pour une moyenne comprise entre 14 et 15 Jiff, 8 points entre 13 et 14 Jiff, 10 points entre 12 et 13 Jiff et enfin un retrait de 12 points pour une moyenne inférieure à 12 Jiff.

En Pro D2, Provence montre l'exemple avec 21,1 "Jiff" par feuille de match quand Valence-Romans ferme la marche de ce classement avec quinze "Jiff.