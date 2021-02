La première mi-temps a été un véritable affrontement avec beaucoup d'engagement et de mêlées, hachant un peu le tempo. Alors que le jeu au pied de pression a été très utilisé, ce sont les Basques qui ont trouvé les premiers une solution, dans les pas d'une belle percée d'Ordas. Un jeu au pied rasant plus tard, c'est Muscarditz qui a marqué le premier essai.

La réaction briviste a été double. D'abord, ce sont des charges au près qui ont permis à Paulos de marquer en force sous les poteaux après charges et pénal'touche. Mais les Cabistes ont accéléré avec un essai en première main. Après touche vers les 50m, Muller a quitté son aile pour percer plein champ et servir Tuicuvu qui a sprinté jusque sous les poteaux pour le troisième essai. Mais le score a été de 20-10 en faveur de Brive à la pause car Hervé, dans les arrêts de jeu a même passé une pénalité de plus de 50m. Solide.

Ordas et Germain décisifs

Après la mi-temps, Ordas a poursuivi sa belle performance. C'est lui qui a été au relais de Luc sur sa relance. Ses cad'debs ont permis de remonter le terrain. Quelques charges plus tard, c'est Afatia qui a marqué en force au près pour un Aviron revenant à 17-20. En suivant, les maladresses et coachings ont davantage rythmé un deuxième acte avec un faux rythme. Les buteurs ont évidemment eu un rôle prépondérant. Entré en jeu, Germain a égalisé à 20-20 avant de rééditer pour reprendre le score à 23-20. Hervé lui a répond aussi avec une pénalité obtenue après mêlée (23-23) quand Germain en a fait de même suite à une même action (26-23 à 77e).

Malgré une dernière possession, les joueurs de Davidson n'ont pas su aller chercher plus que le bonus défensif, mettant ainsi fin à une série de trois victoires de suite. A contrario, cette victoire 26-23 de Bayonne qui n'avait plus gagné depuis 3 mois met fin à une série de 5 défaites de rang. Le weekend prochain, ces Bayonnais iront à Clermont tandis que les Corréziens recevront l'UBB.