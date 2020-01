Toulon : le nouveau centre d'entraînement devrait ouvrir ses portes fin juin

"L'objectif est de proposer les meilleures conditions à nos jeunes et à nos joueurs professionnels. Ce centre d'entraînement aura peu d'équivalence en France et en Europe". Articulé autour d'une pelouse synthétique d'une surface de 70x35 mètres (et d'une hauteur de 10,40m), l'infrastructure dessinée en U (avec un espace administratif, un réservé au groupe pro et le dernier au centre de formation) doit permettre au RCT de tendre vers "l'excellence", avec des bâtiments qui n'auront rien à envier "à la Fédération galloise ou à Marcoussis", précise Bernard Lemaître, avant de conclure qu'il venait voir l'évolution du chantier chaque jour, et qu'il était "impatient" que le projet soit terminé.

Top 14 - le nouveau centre d'entraînement du RCT.Rugbyrama

À noter que le centre d'entraînement -qui devrait ouvrir ses portes fin juin- n'a pour l'instant pas de nom, et que Bernard Lemaître affirme ne pas vouloir céder aux différentes propositions de "naming" qui lui seront faites.