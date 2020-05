L'ancien président d'Agen a livré le plan de la LNR qui devrait être adopté par le Comité Directeur : "Il n'y aura pas de champion de France de Top 14 cette saison." La Ligue a aussi trouvé un moyen de désigner les six clubs français qui participeront à la prochaine Coupe d'Europe. Les quatre premiers à l'issue des 17 journées qui ont pu être disputées sont directement qualifiés, à savoir, l'Union Bordeaux-Bègles, Lyon, le Racing 92 et Toulon. "Des barrages seront effectués entre les clubs classés de la 5e à la 8e place, les mieux classés recevront." En matches de barrage, La Rochelle recevra Montpellier et Clermont accueillera le Stade Toulousain. Les deux vainqueurs obtiendront leur billet.