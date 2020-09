Dans l'édition de ce vendredi, Midi Olympique révélait que la position du manager de Montpellier Xavier Garbajosa, arrivé dans l'Hérault durant l'été 2019, était fragilisée après les deux défaites inaugurales en Top 14, à domicile contre Pau puis au Racing 92. Le bruit d'un remaniement au staff n'avait cessé d'amplifier en début de semaine. Parmi les solutions envisagées, et comme expliqué par Midi Olympique, on parlait d'un retour sur le terrain de Philippe Saint-André, le directeur du rugby du MHR. Celle-ci a été confirmée par le président Mohed Altrad chez nos confrères de l'équipe.fr ce samedi.

Si Garbajosa va bien rester en poste, il sera désormais épaulé, comme cela sera annoncé aux joueurs à leur retour de vacances lundi matin : "J'ai demandé à Philippe (Saint-André) d'accompagner Xavier (Garbajosa) jusqu'au match face à Castres (4 octobre). J'ai pleine confiance en Xavier et son staff, il n'est absolument pas question de remanier quoi que ce soit, mais je pense qu'avec ce mauvais début de saison, le regard de Philippe peut être un atout supplémentaire."

PSA, cinq ans plus tard

Une décision qui est donc pour l'instant temporaire, à en croire Mohed Altrad. Pourrait-elle être amenée à durer ? Et surtout, quel sera le rôle exact de l'ancien sélectionneur du XV de France ? "Je me pose des questions sur ce qui ne fonctionne pas, la mêlée, la discipline, et je veux avoir des réponses afin de pouvoir agir en conséquence au besoin. Philippe aura pour mission de parler avec les joueurs, de me communiquer ses ressentis. Mais il n'est pas là pour prendre la place de Xavier, ni pour remplacer des membres du staff par certains de ses amis."

Après des expériences à Gloucester, Bourgoin, Sale, Toulon et donc avec les Bleus, PSA s'était éloigné du terrain depuis maintenant cinq ans et la fin de la Coupe du monde 2015. Il va cette fois s'en rapprocher.