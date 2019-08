Quel match à Jean-Dauger ! Pour le retour du Top 14 au Pays Basque, Bayonne et Clermont se sont livrés un très beau duel, cet après-midi en ouverture de la 2e journée. Euphoriques durant le premier quart d'heure, les hommes de Yannick Bru ont rapidement pris l'avantage, grâce à trois essais de Maxime Lamothe (4e), Peyo Muscarditz (12e) et Julien Tisseron (37e). En face, Clermont ne s'est pas affolé, scorant d'abord par le pied précieux de Jake McIntyre, auteur de 19 points au final. Après avoir répliqué en fin de première période par l'intermédiaire de George Moala (33e), les Jaunards ont ensuite pris l'avantage au retour des vestiaires. Deux nouveaux essais de Apisai Naqalevu (58e) et Charlie Cassang (70e) ont mené l'ASM vers la victoire.

Bayonne était tout proche de rééditer son exploit de la semaine passée. Après s'être imposés sur la pelouse du Racing 92, les promus pouvaient légitimement rêver de sortir un autre cador du Top 14, qui plus est lors de la première rencontre de la saison à Jean-Dauger. Porté par un stade plein à craquer, l'Aviron a d'ailleurs livré une prestation quasiment irréprochable.

Clermont a su se montrer patient

Au réalisme offensif de la première période s'est greffé l'héroïsme défensif du deuxième acte. Longtemps, Bayonne a résisté aux assauts répétés des Clermontois. Même réduits à quatorze après le carton jaune reçu par Sébastien Rouet, les Ciel et Blanc n'ont pas encaissé le moindre point.

Clermont aurait pu douter, mais Clermont avait du métier cet après-midi. En 2016, l'Aviron s'était imposé devant l'ASM malgré un carton rouge reçu très tôt dans la partie. Cette fois, les Jaunards ont su se montrer patients et ont évité le vent de panique malgré quelques maladresses et une mauvaise gestion de certains temps forts. La fraîcheur physique des finalistes de la précédente édition a fini par payer. Dans la lignée du surpuissant trois-quart centre fidjien Apisai Naqalevu , les remplaçants auvergnats ont eu le dernier mot.

Bayonne n'a pas à rougir et a justement assuré le point de bonus défensif en toute fin de match. Largement mérité au vu de la physionomie de la rencontre. Pour Clermont, voilà une parfaite opération réalisée lors de ce premier déplacement. Sans ses internationaux retenus à la Coupe du monde, l'ASM réalise un début de saison convaincant.