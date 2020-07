La FFR rejette le calendrier du Top 14

Seulement, signe d’une guerre larvée entre les deux institutions, Serge Simon et Alban Moga, les représentants de la Fédération qui siègent à la LNR, s’étaient abstenus. Un avant-goût de ce qui s’est passé ce vendredi matin. La FFR, qui pourrait communiquer dans la journée, souhaite attendre que World Rugby publie le calendrier international. Et pour cause. Les dirigeants fédéraux espèrent bien pouvoir profiter d’une fenêtre de six semaines pour organiser autant de rencontres du XV de France. L'instance internationale doit faire une annonce en ce sens lundi prochain. De leur côté, les présidents de Top 14 ont voté à l'unanimité l'extension de trois à cinq dates sur la fenêtre automnale évoquée afin de contribuer à l'effort post-crise du Covid. Un effort visiblement jugé insuffisant par la FFR.