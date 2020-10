Une semaine après avoir obtenu leur qualification en finale de Challenge Cup contre Leicester (34-19), et alors qu'ils gardent dans un coin de la tête la finale contre Bristol qui se disputera le 16 octobre prochain du côté d'Aix en Provence, les Toulonnais renouent avec le Top14 ce week-end à Toulouse. Préparer un déplacement chez l'un des favoris du championnat, marquer les esprits en Top14 sans pour autant compromettre leurs chances en Coupe d'Europe en blessant un joueur à deux semaines de l'échéance la plus importante de leur début de saison ?

Les Toulonnais devront parfaitement gérer cet entre-deux-tours, s'ils veulent conserver leur bonne dynamique, faire le plein de confiance et surtout continuer de trouver des repères après un mois de compétition. Alors ne leur parlez pas de blessure ou d'une éventuelle impasse du côté à Ernest-Wallon : "C'est le rugby, il peut toujours y avoir des craintes, mais si on démarre avec la peur on ne joue plus", affirmait ce vendredi Swan Rebbadj. S'ils savent qu'ils doivent réussir cette période de transition, les Toulonnais ne se rendront donc certainement pas dans la ville rose en victimes expiatoires.

"Avant de gérer le futur, il faut déjà gérer l'immédiat, et donc la rencontre à Toulouse, expliquait en ce sens Patrice Collazo en conférence de presse. Certains joueurs entrent, d'autres sortent, il y a des blessés, les conditions sanitaires à gérer, donc ce sont des semaines pas simples à modeler, mais on doit s'adapter et nous n'aurons pas d'excuse à Toulouse. […] Cette rencontre ne va pas décider de grand chose, car ce n'est que le troisième match de Top14 d'une saison qui risque de durer douze mois et demi et on ne se rappellera que peu de ce résultat au terme de la saison, mais ce déplacement à Toulouse aura valeur de test pour nous. C'est bien d'avoir des matchs comme cela tôt dans la saison, ça nous servira pour la suite : il y aura des enseignements à tirer, une base de travail à améliorer."

Isa : "Mettre le doute dans la tête du staff"

Sans Sergio Parisse (dos), Jean-Baptiste Gros (cervicales), Gabin Villière (tibia), Anthony Étrillard (genou), mais également les blessés d'un peu plus longue date comme Anthony Belleau (genou), Eben Etzebeth (côtes), Julien Hériteau (épaule) ou encore Baptiste Serin (épaule), les Varois tenteront donc de tenir tête à des Toulousains forcément revanchards, une semaine après leur élimination en demi-finale de Champions Cup. "Jouer des phases finales après deux matchs de championnat c'est quelque chose de totalement nouveau, mais les joueurs ont répondu présents dans l'attitude, l'engagement, appréciait l'entraîneur toulonnais. Maintenant on bascule sur le Top14 et il ne faut pas que ce soit un coup d'arrêt."

Pas un coup d'arrêt, donc, mais également l'occasion offerte à certains joueurs de bousculer la hiérarchie, et de brouiller les pistes à deux semaines de leur finale européenne ? "En début de saison ça n'avait pas de sens car on a gagné contre Lyon, puis contre Llanelli en quart de finale, donc le staff n'allait pas bousculer son équipe. On ne change pas une équipe qui gagne dans un moment clé", expliquait justement Facundo Isa, qui aura cette fois une réelle opportunité de prouver contre Toulouse qu'il peut être bien plus qu'un remplaçant de luxe.

Top 14 - Facundo Isa (Toulon)Icon Sport

Au puissant argentin, fraîchement rappelé avec la sélection pour préparer le prochain Rugby Championship de reprendre : "Tout le monde a envie de jouer la finale contre Bristol, et les matchs contre Toulouse et Montpellier sont les deux dernières opportunités qui se présentent à nous pour tenter de bousculer la hiérarchie. Le soir de la finale, ce sera déjà trop tard : c'est maintenant ou jamais." En ce sens, Facundo Isa, évidemment, mais également Thomas Jolmès (1 match, 0 titularisation), Christopher Tolofua (0 match) ou encore Gervais Cordin (retour de blessure), tenteront de se montrer sous leur meilleur jour, eux qui, à quinze jours de la rencontre la plus importante de ce début de saison, pourraient bien mettre le doute dans l'esprit du staff.

Assurer la transition entre les deux compétitions, relancer quelques joueurs et potentiellement marquer les esprits en tenant tête au grand favori du Top14 ? Les Toulonnais semblent avoir beaucoup plus à gagner qu'à perdre lors de ce déplacement en terres toulousaines...