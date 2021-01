Philippe, pouvez-vous nous raconter ces dernières 48 heures ?

C’est assez clair. On avait déjà eu une réunion vendredi avant la réception de Toulouse avec Xavier, la direction du club et moi. Xavier m’avait déjà demandé d’essayer de trouver des solutions. J’ai eu une discussion franche avec Xavier (après la défaite contre Toulouse), comme toujours depuis un an. C’est quelqu’un de passionné, d’entier, on ne peut pas remettre en cause son investissement, son travail et tout ce qu’il a fait. Il aimait ses joueurs, le club. Après avoir passé du temps avec lui, on avait trouvé deux solutions.

Lesquelles ?

La première était que je passe manager et lui reste entraîneur de l’attaque et des trois-quarts. Et la deuxième, pour créer un électrochoc, qu’on se sépare de Xavier. J’ai proposé aussi une troisième option : ma démission et le départ de Xavier. Mohed Altrad a réfléchi et décidé qu’il fallait un électrochoc. Désormais, je suis en charge de l’équipe. C’est moi qui vais faire l’équipe tout en sachant qu’on a deux entraîneurs terrain qui ont de l’expérience, en la personne de Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam. Tout a été transparent.

On a le sentiment que vous n’êtes-vous pas très emballé par cette idée de redevenir entraîneur ?

Ce n’est pas que ça ne m’emballe pas. On est en difficulté. On est 13e actuellement, à trois points du 12e. Il reste seize journées. J’ai un objectif : garder le MHR en Top 14. Si j’ai proposé ces options au président, c’est que je vais me battre avec le staff et les joueurs pour maintenir le club. Ce qui est sûr, et même si ça marche bien, c'est que je suis là en mission jusqu’à juin et je ne continuerai pas sur le terrain ensuite. Je le fais avec mon expérience et ma détermination.

Comment le président accepte-t-il cette idée que le MHR joue le maintien ?

Il le sait. On a un président qui a eu un succès exceptionnel au niveau professionnel. Il a beaucoup donné, investi beaucoup d’argent dans le club. Il a plein de projets comme le centre de formation, pourquoi pas même créer un camp d’entraînement de haut niveau. Mais actuellement il y a le feu à la maison. La seule chose importante c’est de se maintenir. Les joueurs en sont conscients. On est en concurrence avec des clubs qui ont l’habitude de cette lutte pour la descente. Nous, c’est nouveau pour 80 % de l’équipe.

Faut-il s’attendre à des changements dans le projet de jeu ?

Déjà, on va essayer d’être beaucoup plus disciplinés, plus efficaces, retrouver de la confiance et des joueurs puisque j’ai quinze blessés ce lundi. Personne ne va nous aider. Il ne faut pas attendre que le rugby français nous fasse de cadeau. On ne pourra s’en sortir que par nous-mêmes. J’ai beaucoup d’espérances. On a des anciens, des jeunes, qui aiment ce club. J’espère que tous seront professionnels pour maintenir le club.

" À partir du moment où on était 13e, il fallait trouver des solutions "

Mohed Altrad reprochait l’absence de projet de jeu. Allez-vous vous resserrer sur des choses simples ?

On a eu beaucoup de réunions depuis dimanche avec les joueurs. On va s’en sortir avec eux, grâce à eux. Ils savent ce qu’il faut améliorer. On a décidé quelque chose ensemble. On a fait un pacte. Le système de jeu, il y en a un. Même si le meilleur reste de gagner des matches. Il a été validé. Ce qui est surtout important pour moi, ce sont les actes des joueurs sur le terrain, l’envie d’en découdre, de combattre. Je n’ai pas envie de critiquer ce qu’a fait Xavier, il avait une vraie vision. Trois points (perdus) contre Pau, contre Bordeaux, contre Toulon. Avec neuf points supplémentaires, il serait toujours là. Mais dans le sport professionnel, c’est toujours plus simple de ne virer qu’une personne plutôt que quarante.

Vous disiez servir de paratonnerre pour Xavier Garbajosa au début de l’année. Ce n’était plus possible ?

À partir du moment où on était 13e, il fallait trouver des solutions. Je ne pouvais pas être plus honnête que ça en proposant trois options au président. Il a décidé, il faut respecter. Le plus cadeau qu’on peut lui faire, pour tout ce qu’il investit, c’est de montrer sur le terrain qu’on vaut mieux que notre place actuelle.

Vous avez ressorti les cahiers d’entraînement ?

J’ai ressorti le survêt’. Après les fêtes, il est un peu serré. Ça fait deux nuits que je dors peu (sourire). J’ai effectué ma première vidéo hier (dimanche). Mais je m’épaule beaucoup avec Olivier et Jean-Baptiste. On est tous dans le même bateau avec ces seize matches qui nous restent. On va identifier ceux que l’on peut gagner. On va essayer de tout faire pour sortir de cette situation, presque inédite pour ce club jeune.

Comptez-vous particulièrement sur les leaders dans cette tâche ?

On a eu une réunion avec les 45 joueurs dimanche. Il ne faut pas oublier que dans les vestiaires, certains joueurs sont venus pour Xavier Garbajosa. D’autres sont restés pour lui. C’était important pour moi d’avoir la plus grande transparence avec eux et savoir s’ils étaient prêts à mouiller le maillot. Ensuite, on a identifié une quinzaine de joueurs pour sortir de cette période compliquée. Et j’ai senti des mecs déterminés, qui se rendent compte de la situation. Mais dans notre sport, c’est sur le terrain qu’on s’en sort et pas avec des grands et beaux discours.

Est-ce qu’à la fin de votre mission de six mois, vous retrouverez votre poste de directeur du rugby ? Si oui, avez-vous déjà réfléchi à votre succession ?

J’en ai déjà parlé avec le président. Mais on a le temps, c’est pour la saison prochaine. On a deux matches en six jours mais j’ai proposé des pistes. Actuellement, l’essentiel, ce sont ces 16 matches. Quand il y a le feu à la maison, tu ne t’occupes pas du jardin mais du feu.

Propos recueillis par Paul Seidenbinder