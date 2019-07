Pas le plus médiatisé de l’effectif toulousain, le natif de Johannesbourg n’en demeure pas moins impressionnant. Fort d’une expérience certaine (59 matches en Super Rugby), il fût également international avec les moins de 20 ans sud-africains. Présélectionné dans la liste de Johan Erasmus pour le mondial nippon en septembre prochain, Rynhardt Elstadt est à créditer d’une progression monumentale. Débarqué dans la ville rose il y a maintenant deux saisons, il s’est rapidement imposé comme un élément phare de l’effectif du quadruple champion d’Europe et fût un des hommes de base du 20 sacre toulousain sur la scène hexagonale.

Un don de soi permanent

Cette saison, le colosse sud-africain a tout simplement explosé sur les pelouses du Top 14 et de la Champions Cup. Titulaire à 27 reprises cette saison avec le Stade toulousain, il est un des fers de lance du paquet d’avants rouge et noir. Un dur au mal, capable de répéter les efforts à haute intensité tout au long d’un match. Extrêmement complémentaire de François Cros et Jerome Kaino au sein de la troisième-ligne haut-garonnaise, il est tout simplement le meilleur numéro 7 du championnat à l’heure actuelle.

Top 14 - Rynhardt Elstadt (Toulouse)Icon Sport

Plaqueur infatigable et guerrier de tous les instants, Rynhardt Elstadt est un monstre physique programmé pour marquer au fer rouge ses adversaires. Il n’est pas rare de le voir se relever et plaquer plusieurs fois sur la même séquence. Avec 331 plaquages réalisés cette saison en Top 14 donc 45 plaquages offensifs, il est le troisième meilleur plaqueur du championnat. L’illustration même d’une défense toulousaine souvent infranchissable, un mur qui ne recule devant rien.

La course au numéro 7 :