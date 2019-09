La première impression n’avait pas vraiment convaincu. Elle était même un brin inquiétante. Ce 24 août sur la pelouse de l’Arena, la défaite face à Bayonne (17-24), lors de la première journée du TOP 14, avait révélé quelques grossières absences des Ciel et Blanc dans l’engagement, la discipline, le réalisme malgré une très nette domination territoriale. Si la formation basque a depuis titillé d’autres équipes, le Racing 92, lui, est encore en rodage. Dixième avec 6 points, la formation de Laurent Travers sauve pour l’instant les meubles grâce à deux bonus défensifs décrochés contre Toulouse (20-17) et dernièrement à Toulon (32-29). Mais le sentiment demeure le même : la frustration de ne pas maîtriser les rencontres dans leur totalité. "On peut nourrir de vrais regrets. Quand on joue seulement 30 minutes sur 80, c'est difficile d'espérer gagner un match à l'extérieur", reconnaissait à Mayol Laurent Travers.

Un constat dont les joueurs sont tout à fait conscients. "Si on veut gagner des trophées, nous devons être capables de jouer 80 minutes de haut-niveau, insiste le trois-quarts irlandais Simon Zebo. Quand tu joues le Leinster, le Munster, les Saracens ou Clermont, les grosses équipes dans des matchs couperets, tu perds si tu joues comme nous l'avons fait. Nous devons apprendre de ce match particulier, et continuer à travailler, pour eviter de telles déconvenues." D’autant que la prochaine rencontre face au LOU pourrait alourdir un peu plus le bilan de ce début de saison poussif.