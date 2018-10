Top 14 - Pau avec le bonus, La Rochelle s'offre le leader... Nos pronos pour la 7ème journée

Grenoble - Bordeaux

Si le score ne le laisse pas penser, les Grenoblois ont par moment su tenir la comparasion face au LOU. Défaits 34 à 6, les Isérois accueillent ce samedi une équipe de Bordeaux en pleine bourre. Au sortir de sa victoire dans le derby maritime face La Rochelle, les Bordelais viennent avec des ambitions. Les joueurs de Stéphane Glas devant leur public voudront certainement laver l'affront et glaner leur seconde victoire de la saison.

Victoire de Grenoble, Bonus Défensif pour l'UBB

Quel est votre pronostic ? Sondage 2288 vote(s) Grenoble Bordeaux Match nul

La Rochelle - Clermont

Le leader en déplacement à La Rochelle. Les Clermontois sont irrésistibles en ce début de saison. La Rochelle doit engranger des points pour éviter de se laisser décrocher. Malgré tout, nous voyons le gros coup de la journée pour les Auvergnats en déplacement au stade Marcel Deflandre.

Victoire de La Rochelle

Quel est votre pronostic ? Sondage 2475 vote(s) La Rochelle Clermont Match nul

Pau - Perpignan

L'USAP est au plus mal. Aucune victoire en six journées, et une impression que le tunnel n'est pas prêt de se terminer pour les hommes de Patrick Arlettaz. Quant aux Palois, leur victoire à Armandie semble enfin avoir lancé leur saison. La victoire Paloise paraitraît logique.

Victoire et Bonus Offensif pour la Section Paloise

Quel est votre pronostic ? Sondage 2196 vote(s) Pau Perpignan Match nul

Racing 92 - Lyon

Auréolés d'une victoire dans le derby francilien sur la pelouse de Jean Bouin, les Racingmen sont au point. Ils devront néanmoins se méfier d'une équipe Lyonnaise qui n'aura rien à perdre et viendra sans complexe à la Paris La Défense Arena bien qu'elle ait perdue son demi de mêlée Baptiste Couilloud. Les Parisiens devraient être en mesure de s'en sortir.

Victoire du Racing

Quel est votre pronostic ? Sondage 2076 vote(s) Racing 92 Lyon Match nul

Toulouse - Agen

L'impasse à Montpellier n'aura donc servi à rien. Défaits à domicile une fois de plus par Castres, les Toulousains n'ont plus le droit à l'erreur et ne doivent plus s'arrêter de jouer après la 50ème. Les Agenais comptent bien exploiter cette fragilité, mais nous voyons les Toulousains s'imposer avec le bonus, eux qui devraient retrouver Antoine Dupont ce week-end.

Victoire et Bonus offensif pour le Stade Toulousain

Quel est votre pronostic ? Sondage 2022 vote(s) Toulouse Agen Match nul

Castres - Stade Français

Qui pensait que cette affiche serait l'un des chocs de cette 7ème journée ? Le Stade Français veut rattraper de suite ses points perdus face au Racing. Les Castrais veulent eux confirmer ler excellent début de saison face à une grosse écurie du Championnat. Un défi à la hauteur des hommes d'Urios.

Victoire du CO, Bonus Défensif pour le Stade Français

Quel est votre pronostic ? Sondage 2177 vote(s) Castres Stade français Match nul

Montpellier - Toulon

Le choc de cette 7ème journée il est bel et bien là ! Les Toulonnais, bien que très décevants, ne se présentent pas en victime expiatoire à Montpellier. Les Héraultais quant à eux, veulent valider leur dernière victoire à Perpignan. Nous voyons les joueurs de Vern Cotter s'imposer.

Victoire de Montpellier