Toulouse – La Rochelle

Au repos depuis le 25 mai et leur victoire face à l’USAP (47-7), les Toulousains abordent cette demi-finale avec une certaine fraîcheur. Un manque de rythme ? Sûrement pas après le stage du club en Espagne pour préparer cette échéance cruciale. Avec un effectif quasiment au complet si l’on omet les blessés de longue date, le Stade toulousain est le grand favori de cette demi-finale. Son jeu léché observé durant toute la phase régulière devrait donner le ton dans une demi-finale qui ne manquera pas de spectacle tant les Rochelais ne sont pas en reste.

Après un l’obstacle Racing franchi avec brio, les hommes de Xavier Garbajosa et Jono Gibbs entendent bien accéder à la grande finale devant un public qui devrait se déplacer en nombre à Bordeaux. Meilleur réalisateur du championnat avec 249 points, le demi d’ouverture maritime Ihaia West sera bien présent pour mener ses partenaires vers le succès. Le triangle arrière de feu Retière, Murimurivalu, Rattez devrait également faire partie de l’aventure. Avec deux équipes qui ne ferment pas le jeu, cette rencontre pourrait offrir un superbe spectacle au public du Matmut Atlantique. Au vu de sa splendide saison, Toulouse part tout de même avec un avantage certain face à des Rochelais potentiellement émoussés de leur bataille à Colombe.

Notre pronostic : victoire du Stade toulousain

Clermont – Lyon

Deuxième de la phase régulière, l’ASM a impressionné par sa régularité et sa profondeur de banc. Malgré de nombreux turnovers lors de la phase régulière, les Jaunards ont rarement baissé pavillon. Petite inquiétude, cette dernière journée et la défaite face au MHR qui doit rester en travers de la gorge du manager clermontois Franck Azéma. Une légère fausse note qui ne remet pas en cause la saison exceptionnelle de cette équipe. Avec de tels leaders, Laidlaw, Fofana, Lee ou Toeava, l’ASMCA se présente à Bordeaux dans le costume du favori. Côté Lyonnais, c’est l’effervescence.

Deuxième finale en deux ans pour les hommes de Pierre Mignoni, c’est l’année de la confirmation. Imprenables dans le secteur de la touche, les partenaires de Julien Puricelli, capitaine, comptent bien brouiller les pistes et semer le doute dans une organisation clermontoise sans doute perturbée agrès cette dernière rencontre moyenne. Avec sa charnière Couilloud-Wisniewski, le LOU a d’énormes arguments à faire valoir face à l’armada auvergnate. Toutefois, Clermont paraît plus complet avec notamment, un banc de touche d’une qualité supérieure. L’expérience des Clermontois sera également un atout de poids dans un match à enjeu.

Notre pronostic : victoire de Clermont