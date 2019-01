Top 14 - "Moïse" est de retour

Il avait du gaz, Gaël Fickou. Un mois que le trois-quarts centre international n'avait pas foulé une pelouse de Top 14, la faute à une vilaine blessure aux côtes contractée à Toulouse le 2 décembre dernier. Et son désir de rejouer s'est vu ce samedi face à Perpignan. Dans la droite lignée de son début de saison tonitruant, l'ancien Toulousain a marqué la rencontre de son empreinte. Après le premier essai de son équipe (Lester Etien, 11e) et alors que les Parisiens se trouvaient en infériorité numérique (carton jaune de Macalou, 25e), c'est lui qui a pris l'initiative de jouer rapidement une pénalité à la main quand d'autres, plus pragmatiques, moins audacieux, auraient réclamé les trois points. Bien lui en a pris. A l'issue de l'action, Waiséa inscrivait le deuxième essai parisien (33e).

Et quand il a fallu mettre un coup d'accélérateur, c'est encore lui qui a fait différence pour aller inscrire le troisième essai stadiste, synonyme à cet instant de bonus offensif. Au départ de l'action, aucun signal favorable ne permet d'imaginer une telle issue. Seulement, quand Fickou accélère et chaloupe, il devient électrique. Quasiment intouchable. Sur cette prise de balle à hauteur du milieu de terrain, servi par une passe croisée de Nicolas Sanchez, il élimine d'abord le deuxième ligne usapiste Botha. La suite ? "Ça s'est ouvert devant lui comme la mer devant Moïse" ironise son partenaire Jonathan Danty.

Top 14 - Gaël Fickou (Stade Français) contre PerpignanIcon Sport

Et ce dernier d'ajouter dans un éclat de rire : "Je pensais qu'il allait me faire la passe pour me laisser marquer, mais non. J'ai l'impression en fait qu'il n'a pas besoin de moi. Il traverse le terrain tout seul." "Depuis le début de saison, Gaël fait la différence sur ses qualités individuelles, souligne l'entraîneur des avants Pieter De Villiers. Il voit les coups, mais surtout il les finit. Bravo à lui." Dans le sillage de Fickou, le Stade français, moins séduisant que son facteur X, s'est imposé avec le bonus offensif, mais pas sans frayeur. Les Soldats roses ont bien cru devoir se priver du bonus offensif après l'essai de Vivalda (75e) pour l'Usap.

"Mais les joueurs ont fait preuve de caractère, a relevé Pieter De Villiers. Ils ont su aller inscrire un dernier essai (ndlr : Warner, 77e) en fin de match. Tant mieux, nous avions besoin de ces cinq points." Désormais, le Stade français va pouvoir profiter des deux prochaines rencontres de Challenge Cup pour faire tourner son effectif et relancer certains éléments en manque de temps de jeu. Quant à Gaël Fickou, il est en droit d'attendre avec beaucoup de sérénité la liste des joueurs retenus pour le stage préparatoire au Tournoi des 6 Nations, que le sélectionneur Jacques Brunel communiquera mercredi en fin de journée.