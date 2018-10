Top 14 - Mauricio Reggiardo (Agen) : "Au niveau de l'état d'esprit on prend cinq points"

Mauricio Reggiardo (entraîneur principal d'Agen) : "En terme d'état d'esprit on s'est remis la tête à l'endroit. On était venu ici pour chercher des certitudes et on en a trouvé même si on ne prend pas de points. Au niveau de l'état d'esprit on prend cinq points. On aurait pu tenter les pénalités mais les joueurs en ont décidé autrement et je respecte leur décision. Peut-être nous sommes nous trompés mais c'est facile de le dire après. Ce que je sais c'est que si on continue de jouer comme ça on va en prendre des points".

Yoan Tanga (3e ligne d'Agen) : "On était venu ici pour se retrouver et la mission est remplie. Au niveau de l'engagement on a répondu présent même si c'est dommage de ne pas avoir au moins pris le bonus défensif. On n'a pas tenté les pénalités car on se sentait fort devant. On ne regrette rien".