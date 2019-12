Actuel leader de Top 14, le Lou cherche avant tout à conserver les atouts de sa réussite actuelle. Après Francisco Gomez Kodela (2022), Jonathan Pélissié (2022), Patrick Sobela (2023), Hendrik Roodt (2022) et Charlie Ngatai (2022), le club rhôdanien a prolongé l’engagement de deux de ses internationaux, cette semaine : le pilier gauche Xavier Chiocci (29 ans, 10 sélections) sera lyonnais jusqu’en juin 2021, au moins, et le deuxième ou troisième ligne Loann Goujon (30 ans, 17 sélections) est désormais lié jusqu’en juin 2022.

Un des hommes clés de l’effectif va en revanche quitter le Rhône l’été prochain : Liam Gill (27 ans, 15 sélections). Le Wallaby, sous contrat jusqu’en 2021, prendra la direction du Japon. Si, sur le plan sportif, le départ du flanker australien prive le club d’un élément de valeur internationale, il lui permettra de disposer d’une plus grande marge de manœuvre vis-à-vis du plafond de la masse salariale autorisée. La troisième ligne va aussi voir partir Julien Puricelli (38 ans, 4 sélections), qui pourrait mettre un terme à sa carrière dans les semaines à venir en raison d’une sévère commotion, et Carl Fearns (30 ans), pressenti outre-Manche, à Northampton plus précisément.

Test match - Justin Tipuric (Pays de Galles) contre la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

Pour renouveler sa troisième ligne, plusieurs pistes ont été activées, menant au flanker gallois Justin Tipuric (30 ans, 73 sélections), très courtisé en France, au Toulousain Gillian Gallan (28 ans), récemment reçu entre Rhône et Saône, ou encore au prometteur Oyonnaxien Sacha Zegueur (20 ans), présent sur la liste des soixante-quinze joueurs supervisés par le staff des Bleus en vue du Mondial 2023.

