Voilà, c'est fini. Parfois le destin, ou le hasard de la vie, fait que l’on doit quitter des personnes chères. Des personnes essentielles, des personnes qui nous ont beaucoup donné. Vous, les supporters du Stade français, comptez parmi celles-là. Ce message d’au revoir est l’expression de mon émotion profonde, de ma gratitude. Le Stade français était pour moi bien plus qu'un club, il était ma famille, mon socle, mon envie de me dépasser. Ici, j'ai vécu des moments exceptionnels, j'y ai grandi et construit ma vie d'homme.

Le Stade français, j'y suis arrivé à l'âge de 13 ans par l'intermédiaire de mon ami Jérémy Fumey. J'étais encore un enfant. En 2006, avec une génération fabuleuse, nous avons été champion de France cadets. Dans ma tête se bousculent encore les images de joie, de bonheur et d'allégresse. C'était l'époque de l’insouciance. J'ai eu la chance de connaître l'équipe de France des moins de 18 ans, d'entrer au centre de formation du Stade français et de signer mon premier contrat professionnel. Je n'avais que 18 ans et des rêves plein la tête. Ces rêves, je les ai en partie accomplis. Je tiens évidemment à remercier Max Guazzini sans qui rien n'aurait été possible. Quel président il était ! Je me souviens encore de mon premier essai inscrit avec l'équipe professionnelle. C'était contre Dax. C'était hier. Je mesure chaque jour la chance que j'ai eu de porter ce maillot avec des joueurs comme Christophe Dominici, Julien Dupuy, Mathieu Bastareaud, Juan Hernandez, Antoine Burban, Sergio Parisse, Sylvain Marconnet, David Auradou, Nani Corletto et tant d'autres. Difficile de tous les citer...