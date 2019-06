L’on pourra retenir comme l’une des images fortes de ce barrage ces Cistes restés sur la pelouse durant la mi-temps, à l’ancienne, pour récupérer et continuer à profiter de l’instant au plus près. Si Vern Cotter explique que c’était surtout lié aux conditions météos, c’est aussi une manière de montrer que ce groupe s’est ressoudé dans la dernière ligne droite. "Il y avait vraiment une énergie collective. J’ai senti une telle envie de continuer et d’avancer que je suis content. On a été compétitif et on a tout donné", dit-il avec retenue tout en devinant une certaine émotion d’avoir réussi à dégager une image positive.

Top 14 - Vern Cotter (Montpellier)Icon Sport

Alors si l’entraineur héraultais - amené à devenir Directeur du rugby - estime que ses troupes auraient logiquement "pu gagner le match, il y a eu tellement de bonnes choses pendant ces deux ou trois mois que l’on va tirer le positif de ce qu’ont fait les garçons. On va bâtir là-dessus pour l’année prochaine. Je loue le caractère de ce groupe et l’envie qu’ils avaient. Ils sont vraiment déçus de s’arrêter. Ils avaient déjà planifié ce qu’ils allaient faire en récupération lundi. On a vécu quelque chose de particulier ensemble. On a vécu une histoire d’hommes et je suis content d’avoir partagé ça avec ces mecs. Je suis fier de l’attitude des joueurs qui se sont encouragés et qui voulaient aller gagner ce match à Lyon. Je suis fier de ce parcours, de la remise en question, de s’être accroché même avec les blessures. Mais déçu car on a senti cette envie de continuer dès le début de semaine."

" Je pense que l’on a redoré l’image du club et que c’est le plus important "

Avec ce constat, Yvan Reilhac confie également à lui tout seul l’état d’esprit d’un groupe qui a "beaucoup de regrets à l’instant-T. On se dit que l’on aurait pu y aller et que ça s’est joué sur des détails. D’ici demain ou après-demain, on va relativiser et se rendre compte du beau parcours que l’on a eu. On vient de très loin (il insiste). On est dégouté pour le moment mais d’ici un ou deux jours, on va relativiser." Voilà une manière de mettre derrière les problèmes internes des derniers mois pour surfer seulement sur le positif des dernières semaines.

L’avenir, maintenant, pour le MHR, c’est de capitaliser sur ces dernières semaines pour mieux repartir. "J’espère que l’on ne va pas tout oublier pendant ce mois de vacances. Si on repart avec le même état d’esprit, ça se passera mieux. Après l’ère Jake White, l’image du club était un peu au fond et Vern Cotter l’a remontée. Nos supporters peuvent être fiers de nous, on a tout donné pour ce club. On jouait pour ça. On ne pensait pas être dans les six. Je pense que l’on a redoré l’image du club et que c’est le plus important", insistait le centre.