Top 14 - L'antisèche : L'ASM excelle aussi dans le rugby d'hiver

Le résumé

La pluie n'a pas cessé au stade Marcel-Michelin et la physionomie du match s'en est rapidement fait ressentir. Des en-avants et des imprécisions viennent entacher ce début de rencontre. C'est une percée de Damian Penaud qui va quelque peu dynamiter le match. Au sol le ballon est bien gratté par Jody Jenneker mais très mal dégagé par David Smith. Très propre en touche toute la rencontre, l'alignement clermontois assure le lancer et permet à Camille Lopez de tenter un coup de pied en louche par dessus la défense. L'initiateur est aussi à la conclusion, Damian Penaud est le meilleur dans les airs et n'a plus qu'à aplatir.

Toute la partie sera à cette image : de longues minutes passées en mêlée (plus de 16') et de rares éclairs de la ligne de trois quart clermontoise. A la 24e, Peter Betham conclut une action sur l'aile droite après de nombreuses mêlées jouées en bas des perches. 10 minutes plus tard, Alivereti Raka récupère dans les airs une très mauvaise chandelle de Yohan Le Bourhis au niveau de la ligne médiane. Il élimine deux défenseurs et a un boulevard pour aller marquer.

Top 14 - Peter Betham (Clermont)Icon Sport

Au retour des vestiaires quand les opportunités de franchissements s'amenuisent, les Jaunards marquent néanmoins des points grâce aux très nombreuses fautes castraises (15 au total) et la patte de Greg Laidlaw. Judicaël Cancoriet parvient à consolider le bonus offensif tant attendu pour son équipe à la 70e avant que Peceli Yato ne "se fasse la malle" à la 80e et aille conclure une belle course de 30 mètres.

Le fait

La mêlée a été au cœur du débat. Après plusieurs écroulements, l'arbitre M. Raynal décide de punir les deux opposants très turbulents que sont Tudor Stroe et Rabah Slimani. Avant le double carton jaune les deux piliers se rendaient coup pour coup en s'arrachant les coups de sifflet mais à leur retour, le droitier de l'ASM va prendre durablement le dessus et obtenir plusieurs pénalités pour son équipe. Cette tendance en faveur du pack clermontois coïncidera avec la quasi-extinction des chances castraises en seconde période.

Le joueur

Très peu utilisé depuis le début de saison, Alivereti Raka n'avait joué en championnat que pour la réception d'Agen à la 1e journée avant de se blesser. Ce retour a été tonitruant puisqu'il n'a commis que très peu d'erreurs. Il est l'auteur d'un essai en solitaire splendide depuis le milieu de terrain et la réception d'un ballon aérien. L'ailier a su mettre son équipe dans l'avancée à chaque ballon porté et s'est montré assez sûr sous les chandelles castraises.

Top 14 - Alivereti Raka (Clermont) contre le Racing 92Icon Sport

La stat' : 20/20

La meilleure note possible va aux Clermontois qui obtiennent leur quatrième victoire bonifiée à domicile. Face au champion de France, l'ASM a su être patient, réaliste et même hargneux dans les rares temps forts du CO. Equipe résolument offensive, Clermont a prouvé qu'elle était capable de prendre le match à son avantage malgré la pluie et les blessures. Avec ces 5 points, le club auvergnat consolide sa première place du Top 14.

La question

Au vu de l'adversaire et des conditions de cette rencontre, tout portait à croire que Clermont aurait toutes les difficultés à l'emporter face au champion en titre, particulièrement après la perte de Morgan Parra. Malgré tout Franck Azéma et ses hommes ont montré une maîtrise remarquable et seront très difficiles à faire tomber à Marcel-Michelin.

Par Quentin Put