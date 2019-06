Le match :

Comme l'année dernière c'est le club de pro D2 qui vient à bout du 13e de Top 14. Dans une rencontre sans très grosse intensité et sous un soleil de plomb Brive remporte le match d'accession sur son terrain devant un public venu en nombre. Grâce à trois essais de Romanet, Marques et Giorgadze les Brivistes ont pris le dessus sur des Isérois en manque d'inspiration. Germain permettait à son équipe d'être devant au score en début de rencontre et par la suite de ne pas se faire distancer et croire en une victoire dans les dix dernières minutes. Mais les dernières tentatives grenobloises resteront stériles. Une touche trop moyenne aurait pu coûter cher à Brive mais sa mêlée a fait mieux que tenir le choc contre les hommes de Stéphane Glas, secteur qui était un des points fort cette saison. Au bout du suspens et après un gros finish, Brive retrouve le Top 14. 28-15.

Le fait du match :

On joue la 55e minute et Brive mène 21-12 suite à l'essai de Marques. Grenoble semble faire jeu égale voire mieux mais traîne toujours derrière au score. Sur un de leurs temps forts et suite à une touche bien captée le maule se forme et Grenoble se met dans l'avancée. Rien ne semble pouvoir arrêter le pack mais l'arbitre décide de demander la vidéo pour revoir si le maul, qui a été dévié, ne se serait pas séparé au moment d'arriver dans l'en-but. Ainsi selon Mr Trainini le maul c'était scindé en deux et ne faisait plus parti de la même structure. Une position de hors jeu est donc sifflée à l'encontre de Grenoble qui retourne dans son camps sans le moindre point inscrit sur ce moment fort. Cet essai aurait pu permettre aux Isérois de recoller au score et ainsi ne pas se faire distancer. Après cette action Brive ne semblait plus en mesure de perdre le fil de la rencontre.

Les tweets :

Les meilleurs :

Galala : Il a toujours su faire les bons choix sans jamais prendre de gros risques. Il a su gérer le match de bout en bout avec une très grosse présence défensive. Il n'a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre à ses adversaires.

Olding : Véritable poison sur chacune de ses prises de balles il a toujours mis son équipe dans l'avancée pour permettre à ses coéquipiers de gagner la ligne d'avantage.

Giogadze : Coaching gagnant de la part de Jeremy Davidson. L'entrée en jeu de Giogadze a fait la différence. Défensivement très présent il n'a pas donné sa part au chien dans les mouvements offensifs où il a presque roulé sur ses adversaires. Son essai confirme qu'il a été plus qu'important pour son équipe.

La décla :

"Perdre une finale. Se relever en même pas sept jours pour faire un match comme ça... On n'a pas un Bouclier aujourd'hui mais mais il y a une pu*** d'histoire humaine qui s'est faite et ça c'est plus beau qu'un bouclier."

Sensation très forte pour l'ouvreur Thomas Laranjeira au micro de Canal +. S'il était déçu de ne pas monter directement face à Bayonne le joueur a jugé que le groupe et l'histoire de ce club cette année valait bien tous les boucliers.

La question :

Grenoble n'a pas été capable de surclasser Brive dans ce match d'accession. L'année passée Oyonnax n'a pas été capable non plus de battre Grenoble dans ce même match. Cette année Grenoble descend de nouveau en Pro D2 après un match qui n'a pas montré la supériorité d'une équipe de Top 14 sur celle de Pro D2.

Cette descente elle elle significative d'un manque de compétitivité du 13e de Top 14 et plus largement des deux derniers du plus haut niveau français. Est ce qu'un nouveau format avec 12 clubs avec une seule descente est elle envisageable ? Pouvant par la même occasion alléger le calendrier.