L’heure de jeu est passée au Stadium et Toulouse vient de prendre un petit matelas d’avance avec un essai en force de Richie Gray à la 60e (33-23). Mais Clermont ne se démonte pas sur le renvoi. Les Auvergnats franchissent la ligne médiane et avancent sur chaque possession. Après une percée de Damien Chouly consécutive à une bonne passe de Paul Jedrasiak dans l’intervalle ouvert sur les 40 toulousains, le jeu arrive sur les 22 rouge et noir. Morgan Parra libère côté droit et Seta Tuicuvu efface un plaquage. Le Fidjien se retourne et transmet après-contact pour Greig Laidlaw. Le ballon arrive dans les mains de Peter Betham. L’Australien résiste à Romain Ntamack et fixe Cheslin Kolbe d’un magnifique off-load. Damian Penaud n’a plus qu’à aller marquer sans opposition et inscrire son deuxième essai de l’après-midi.