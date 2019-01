Top 14 - Clermont, virage canon

À mi-saison, Clermont fait honneur à son statut. Plébiscités par les entraîneurs du Top 14 pour rafler le Brennus sur cet exercice 2018-2019, les Jaunards sont en tête du classement avec 48 points, record du club. Meilleure attaque (419 points marqués) et meilleure défense (233 points encaissés) du championnat, ils s'affirment un peu plus comme favoris pour le titre.

Si les Jaune et Bleu ont fini l'année en trombe, ils étaient loin de l'avoir commencée de la meilleure des manières. Méconnaissables après leur titre remporté en juin, ils ont réalisé une saison 2017-2018 bien trop éloignée de leurs habituelles ambitions. Avec 11 victoires en 26 journées, ils se sont classés 9e et n'ont pas joué les phases finales, une première depuis 2006. Revanchards, délestés de la Champions Cup et après 8 semaines de préparation intense, ils sont revenus plus forts que jamais, gagnant leurs 4 premières rencontres, signant un 20 sur 20 en Challenge Cup et sont désormais leaders du classement à l'issue de la phase aller.

Avec 32,2 points et 3,7 essais marqués par match, les Clermontois dominent le Top 14 de la tête et des épaules. Ils devancent le Stade Toulousain, également très impressionnant, de trois points et pourront en théorie profiter des parenthèses européennes pour faire reposer leurs cadres. Néanmoins il ne suffit pas de dominer la saison régulière pour aller au bout. Il suffit pour le savoir de regarder l'épopée castraise la saison passée. Le club tarnais, dernier qualifié avec 68 points, a su trouver les ingrédients pour se défaire de ses adversaires en phases finales et aller chercher le titre.

Top 14 - Les joueurs de Clermont célébrant leur premier essai face à MontpellierIcon Sport

Pourtant, on ne peut s'empêcher d'être optimiste pour les Auvergnats. Propriétaires d'une défense de fer, les hommes de Franck Azéma présentent un jeu offensif aussi séduisant qu'efficace. Cerise sur le gâteau, le manager clermontois dispose d'un effectif extrêmement profond avec 45 joueurs utilisés depuis la reprise. Pour autant, les Jaunards ne sont pas rassasiés, comme le déclare Judicaël Cancoriet dans le Midi Olympique : "Ça ne nous suffit pas". Auteurs pour le moment d'une saison historique, les champions d'automne ont faim. Et nul doute que le bouclier de Brennus figure au menu du festin.