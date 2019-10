Clermont - Montpellier

Bête noire de l'ASM à Michelin, Montpellier a vaincu cinq fois de suite le finaliste de l'exercice 2018-2019 sur sa pelouse. La rencontre prévue ce samedi entre les deux derniers du Top 6 promet donc d'être intense. Après leur déconvenue à domicile face à Pau, les Clermontois ont su mieux gérer leur entame face au Stade Français. Un progrès collectif de bonne augure avant d'affronter le MHR qui a arraché un nul face à l'UBB lors de la dernière journée du championnat.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2209 vote(s) Clermont Match Nul Montpellier

Notre pronostic : Victoire de Clermont, bonus défensif pour Montpellier.

Castres - Stade Français

Le champion de France 2018 reçoit une seconde fois au stade Pierre-Fabre. Surpris par l'efficacité agenaise, les Castrais éprouvent quelques difficultés depuis le début de la saison. Tout comme son adversaire parisien de ce samedi, actuel dernier du classement. Depuis leur première rencontre en Elite en 1997, le Stade Français a enregistré 26 victoires en 40 matchs face au CO. Mais ce week-end, la performance castraise devrait donner tort aux statistiques.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2009 vote(s) Castres Match Nul Stade Français

Notre pronostic : Victoire de Castres.

Brive - Toulouse

Le promu reçoit le tenant du titre. Après avoir réussi à renverser Toulon et Clermont, Brive croit en un possible exploit. Affaibli par l'absence de ses internationaux partis au Japon, le Stade Toulousain signe un début de saison mitigé avec trois défaites et deux courtes victoires. Il sera bien entendu très difficile pour les hommes d'Ugo Mola de gagner en Corrèze.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2237 vote(s) Brive Match Nul Toulouse

Notre pronostic : Victoire de Brive, bonus défensif pour Toulouse.

Agen - Bayonne

Actuel quatrième du classement, le promu surprend depuis se retour parmi l'Elite. Le SUA, quant à lui, monte en puissance à l'aube de recevoir un concurrent direct au maintien. Le match de ce samedi s'annonce donc capitale pour les deux équipes. Après avoir réussi à déstabiliser les Castrais sur leur propre pelouse la semaine dernière, les Agenais veulent confirmer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2095 vote(s) Agen Match Nul Bayonne

Notre pronostic : Victoire du SUA.

Lyon - Bordeaux

Au coude au coude sur les deux premières marches du podium du championnat, Lyon et Bordeaux sont les deux seules équipes invaincues depuis le début de l'exercice 2019-2020. Avantage pour le Lou qui grâce à sa victoire face au Racing 92 a pris la tête du classement, quand Bordeaux enregistrait un nul face au MHR. Ce match promet donc d'être un beau duel. La défense lyonnaise en béton devrait faire la différence à Gerland.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2016 vote(s) Lyon Match Nul Bordeaux

Notre pronostic : Victoire de Lyon.

Pau - Racing 92

Même si elle a réussi a renverser sa pelouse l'ASM lors de la 4e journée, la Section ressort frustrée de son match perdu d'un point face aux Toulousains. De retour à domicile, les Palois comptent bien se rattraper face à un Racing 92 en mal de réalisation depuis le début de la saison. Après leur victoire 23 à 14 face à Castres le 1er septembre, les Parisiens n'ont plus gagné aucune rencontre...

Quel est votre pronostic ? Sondage 1953 vote(s) Pau Match Nul Racing 92

Notre pronostic : Victoire de Pau.

Toulon - La Rochelle

Lors de la 5e journée du championnat, les deux prétendants au Top 6 ont connu une déconvenue face aux promus. En déplacement à Brive, les Toulonnais ont encaissé pas moins de trois essais et six pénalités. Un petite claque pour Toulon qui s'apprête à recevoir La Rochelle. La Rochelle qui a limité la casse face à Bayonne en perdant d'un point. L'affrontement entre les deux cadors au coude à coude au classement s'annonce serré.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2019 vote(s) Toulon Match Nul La Rochelle

Notre pronostic : Victoire de Toulon, bonus défensif pour La Rochelle.